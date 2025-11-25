中臺科大行銷系勇奪2025 IIIC創新發明競賽金銀雙獎

中臺科大行銷系獲獎同學們與陳錦杏校長合影

中臺科技大學行銷管理系參加「2025第16屆IIIC國際創新發明競賽」表現亮眼，從來自13國、386件參賽作品中脫穎而出，一舉奪下1金1銀的優異成績。這項國際賽事由中華創新發明學會與俄羅斯阿基米德國際發明協會共同主辦，被視為國際創意設計的重要平臺，也象徵中臺科大在創新教育、跨國交流與永續設計上的深耕成果。

獲得金牌肯定的作品「多功能手搖扇設計」，由中臺科大行銷系團隊以「SDG 3良好健康與福祉」、「SDG 12負責任的消費與生產」為核心，將回收的寶特瓶與鋁罐升級再造，打造兼具宣傳、道具與展示功能的手搖扇。設計靈感源自「五五後精采音樂劇團」的長輩學員，扇面以手掌象徵溫暖，並融入劇本中象徵力量的動物意象，展現跨世代合作的生命力。作品不僅呼應銀齡學習精神，也以創新方式傳遞高齡者行動力與自我價值，展現人文關懷與永續創新的結合。

廣告 廣告

榮獲銀牌的「手眼協調訓練遊戲設計」則以「SDG 4優質教育」為核心，著重促進長者、兒童及家庭之間的互動與身心發展。作品以最易取得的生活素材（如紙箱、寶特瓶、黃豆等）製作成訓練遊戲盒，提供使用者透過雙手操作達到手眼協調的訓練效果。中臺科大行銷系團隊強調，精細動作對孩子的學習發展與長者的功能維持皆十分重要，而協調性運動能促進腦部連結與認知表現，而此作品以低門檻設計達到高效益，可作為家庭互動遊戲，也能運用於教育、復能與社區場域，展現「通用設計」的社會價值。

中臺科大藉由參與國際競賽，不僅讓學生獲得專業評審的回饋，更促進跨文化交流與創意思維的提升。中臺科大行銷系長期致力培養具備永續思維、創新能力與國際視野的青年人才，此次獲獎更象徵學校推動國際化與跨域合作的具體成果。