中臺科大謙和賀日照中心導入科技輔具邁向長照3.0新里程

鄭伯伯透過衛福部科技輔具計畫的支持下，在兩個月內累計完成282次復能運動，展現驚人毅力.

中臺科技大學附屬謙和賀社區長照機構（謙和賀日照中心）長期深耕高齡者復能與健康促進領域，舉辦兩場別具意義的活動：衛生福利部「日照中心導入科技輔具成效補助計畫」之復能運動期中頒獎典禮，以及歷時三個月的「功能性體適能課程」成果發表會。長者們在科技輔具及專業教練指導的幫助下，展現驚人的毅力與進步，成果亮眼。

謙和賀日照中心榮獲衛生福利部114年度「日照中心導入科技輔具成效補助計畫」，為全國僅有的20家入選單位之一，機構運用包含肩胛活化機、核心強化機、髖部活化機/骨盆底強化機及全身活化機等4台SMARC復能設備，並引進能產出個人化AI運動處方的智慧科技輔具，協助長輩進行每週3天、每日上午及下午各15分鐘的規律訓練。

復能運動期中頒獎典禮上，多位長輩脫穎而出、表現優異。中臺科大陳錦杏校長親臨現場頒獎給得獎長輩。其中，70歲、長照需要等級（CMS）6級的鄭伯伯，在兩個月內累計完成282次復能運動，展現驚人毅力，最終以第二名的優異成績獲獎。當他在眾人祝賀中接過獎狀時，因深受肯定而感動落淚，充分展現自主復能的價值與成就。

謙和賀日照中心舉辦歷經12週共36小時的「高齡者功能體適能健康促進課程」成果發表會暨頒獎典禮，由擁有四十年體適能教學經驗的黃雪芳老師與陳傳宗老師共同帶領。中臺科大鄭凱元副校長特別到場致詞，並頒發研習證明給參與的長輩，同時頒發感謝狀予兩位授課老師及協助課程的照顧服務員。活動中，長輩們實際展示10項復能運動成果，其中「坐姿腿部肌力訓練」以台灣傳統名曲「四季紅」作為背景音樂，長輩們活力四射的動感展現，贏得全場熱烈掌聲，充分展現課程的成效與活力。

謙和賀日照中心未來將持續結合學校專業資源，推動多元化的高齡者健康促進活動，並持續以科技輔具協助長輩提升活動力與自主生活能力，積極回應長照3.0政策、聯合國永續發展目標「SDG 3良好健康與福祉」及「SDG 11永續城鄉與社區」，為長輩創造更充實、有尊嚴的晚年生活。