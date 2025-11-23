中臺科大護理系微電影創作競賽打造護理教育嶄新起點

中臺科大「我眼中的護理之美」微電影創作競賽活動合影

為讓新生在踏入護理領域之初，能以更深度的視角理解這份專業的價值，中臺科技大學護理系舉辦「我眼中的護理之美」微電影創作競賽，透過影像說故事，引導學生以第一人稱視角凝視護理的本質、使命與人文溫度。活動現場氛圍熱烈，陳錦杏校長與鄭凱元副校長更親自出席，展現學校對護理教育深耕的重視。

本次競賽邀請大一新生以影像創作的方式記錄自己眼中的護理，內容涵蓋生命陪伴、臨床照護、病人故事與專業精神等多元面向。許多作品呈現學生初入護理專業的觀察與感動，也反映他們對「照護者」角色的期待與自我定位，從細膩的畫面中捕捉到護理師在守護生命過程中展現的毅力、柔軟與專業判斷，為活動增添深刻情感。

中臺科大陳錦杏校長在致詞中強調，護理是一份「以人為本」的專業，每一個看似微小的動作都可能成為改變生命的重要力量。她讚許新生用創作探索護理價值，並指出這項競賽正體現中臺科大的教育理念「以技術專業為根基，以人文關懷為核心，以永續創新為方向，以社會服務為使命」。透過影像，新生不僅創作，也在看見自己與專業的關係，為未來的臨床道路奠定深厚起點。

中臺科大護理系主任陳全美表示，新生往往對臨床現場有許多想像，而微電影讓他們能將生命故事、照護情境與臨床角色重新詮釋與連結。透過觀看、記錄與創作，學生更能理解護理工作在生命連結中的關鍵角色，也讓「看見護理、認識護理、感動於護理」從口號轉化為真實體驗。這樣的設計正呼應「SDG 3良好健康與福祉」與「SDG 4優質教育」，讓專業學習不只停留在知識，更深入價值與文化。

長期以來，中臺科大護理系致力推動創新教學，包括VR虛擬情境、AI科技導入、臨床技能訓練與情境模擬。本次微電影競賽不僅是一場創意展演，更是一個教育啟蒙的起點，協助護理系新生在學習初期建立護理專業的視野與方向。中臺科大將持續透過跨領域教學與創新方式，培育具備同理心、臨床能力與永續價值觀的新世代專業人才，進一步回應社會對健康照護的期待。