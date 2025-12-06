中臺科大辦國際研討會 共探長照智慧人本雙軸解方
面對「超高齡社會」這項國家級議題，中臺科技大學護理學院舉辦「2025國際學術研討會」，以「智慧照護與人本設計：共創未來創新照護模式」為主題，邀請來自日本、美國與臺灣的產官學界專家齊聚一堂，吸引逾200位長照與醫護專業人員參與。
中臺科大陳錦杏校長指出，今年是臺灣正式邁向超高齡社會的重要里程碑，照護模式與人才培育將面臨全面升級。中臺科大致力於培育「既懂科技、也懂人本」的照護專業人才，而智慧照護的核心永遠建立在「人與人之間的連結」。
中臺科大護理學院蔡麗雲院長則表示，舉辦本次研討會的三大核心目標，是「把世界帶進來」、「讓照護現場發聲」、「推動跨域合作走向未來」，不只談AI，更要思考科技如何讓長者更安心，讓照護者更有力量。
研討會亮點橫跨多國專業實務經驗與多元領域。日本一般社團法人Natural Heartful Care Network下元佳子代表理事以「自然照顧法」解析姿勢協助、移位技巧、排泄照護到失智照護之策略，展現如何在照護人力有限的情況下降低負荷、維護長者尊嚴。美國資深資料科學家許博雅(Po-Ya Hsu)則以「Harnessing AI in Long-Term Care」為題，分享AI在長照的多元應用，從健康惡化預測、跌倒風險分析、AI輔助溝通到智慧交班與認知支援，強調AI不是取代照護，而是提升照護能效的關鍵夥伴。國內講者亦展現專業豐富見解，包含秀傳醫療體系王佩麟副資訊長、滙嘉健康生活科技創辦人楊淑貞董事長、臺中市衛生局曾梓展局長、彰化基督教醫院護理部吳美雯督導長、中華聖母基金會黎世宏執行長等專家，從遠距照護、光纖監測科技、長照3.0政策推動、臨床品質改善與社區科技導入等面向分享豐富案例，呈現科技、人本與政策協作的完整圖像。
中臺科大護理學院蔡麗雲院長進一步指出，面對高齡化與人力不足雙重挑戰，臺灣照護的關鍵轉折在於「科技必須真正落地」，協助照護者減輕身體負荷、提前掌握風險；同時更要「守住照護核心價值」，使尊嚴、陪伴與溫度不因效率而消失。此外，她更表示學校積極導入AI感測、模擬情境與智慧照護設備，建構智慧學習場域，並結合溝通、生死教育與敘事照護課程，藉由跨域合作帶領學生走進社區、居家與偏鄉照護現場，培養能與科技共照護的新世代專業人才。
