中臺科大「臺灣女孩日」大進擊 師生變裝力挺性別平權掀熱潮

中臺科大辦「臺灣女孩日在中臺—Shout out to the girls」活動 響應國際女孩日。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】在全球性別議題持續受到重視的趨勢下，聯合國訂定的「國際女孩日」已成為倡議人權、推動性別平等的重要日子。中臺科技大學秉持人文關懷的教育理念，於創校59週年運動會期間舉辦「臺灣女孩日在中臺—Shout out to the girls」活動，成功將性別平等教育融入青春校園，讓性別友善成為日常風景，活動吸引眾多師生熱情參與，現場氣氛熱烈。

中臺科大陳錦杏校長為「臺灣女孩日」留言發聲。（圖/記者廖妙茜翻攝）

活動中，中臺科大陳錦杏校長偕同林政勳學務長及各級主管親自出席，以行動力挺女孩權益。陳錦杏校長與師生共同手持「Girl Can! Girl Up!」、「臺灣女孩日」等標語合影，象徵中臺科大推動「SDG 5性別平等」的堅定承諾。陳錦杏校長表示，女孩並不該被傳統框架定義，而是擁有多元能力與無限可能的獨立個體。中臺科大希望透過推廣性別友善教育，鼓勵每位學生不論性別皆能勇敢追求自我，無畏刻板印象，在學習與職涯道路上展現真正的潛力。

中臺科大同學們拿起標語「中臺女孩向前行」。（圖/記者廖妙茜翻攝）

今年的亮點活動「挺臺灣女孩，換裝一起來」吸引大批學生排隊參與。現場準備多樣化變裝道具，學生以混搭風格展現青春創意，在「在中臺為女孩發聲」背板前留下自信身影，並兌換養樂多與舒跑等小禮物，現場洋溢笑聲與掌聲。另一重點活動「臺灣女孩日留言牆」也在短短一小時內滿貼便利貼。師生們寫下對女孩的祝福、對性別平權的支持，以及彼此鼓勵的暖心話語，一張張便利貼彷彿匯聚成支持力量的拼貼牆，展現中臺科大推動「SDG 10減少不平等」的教育實踐。

系所師長們一起支持「臺灣女孩日在中臺」。（圖/記者廖妙茜翻攝）

雖然開幕活動圓滿落幕，但性別平等推廣不會因為活動結束而停止。中臺科大臺灣女孩日留言活動將持續一週，凡參與留言並上傳社群打卡的學生，皆可參加輪盤抽獎，獲得神秘小禮物。中臺科大未來將持續從課程、環境與活動三面向推動性別友善政策，打造安全、尊重、多元與包容的校園環境，讓每位學生在學習與生活中，都能感受到中臺重視人權與多元價值的教育核心。