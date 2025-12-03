中臺科大2025傑出校友以行動定義「中臺精神」
中臺科技大學表揚114年度傑出校友，今年共有五位校友獲選為「2025年傑出校友」，展現中臺科大多年深耕的教育理念「技術專業、人文關懷、永續創新、社會服務」在各行各業持續發揮影響力。
中臺科技大學今年獲選的五位傑出校友分別來自醫療、公益、科技研發、農業品牌與護理教育等跨領域領域。
國軍臺中總醫院護理部護理長鄭淑華投身臨床超過25年，橫跨護理、災難應變與公共事務，曾獲國防部一星寶星獎章、景風乙種獎章、弼亮獎章殊榮，是極少數同時獲得三項獎章的護理專業人才，在多次重大公共衛生事件中始終堅守醫療第一線，展現堅毅與使命感。
賀寶芙大彬美營養俱樂部總裁洪偉彬長年致力公益，從偏鄉教育、弱勢協助到跨國公益行動，包含援助花蓮富源國小、捐助教養院、支持學校急難救助，並延伸至非洲迦納的婦女與教育資源協助，同時促進國內外社區交流，展現全球視野與深刻社會責任感。
篁京有限公司執行長張峰碩在環安工程、環保科技、自動化系統等領域深耕，技術成果遍及交通部、工研院與農糧署，並在臺日技術交流、公益捐助、反毒宣導與地方發展均有卓越貢獻，是技術創新與社會參與兼具的代表。
鸚傑國際有限公司負責人周裕傑以多年育種專業打造植物品牌，其觀葉植物成功行銷多國，提升臺灣農業技術國際能見度，更促進新社地區經濟與就業，是地方創生的重要力量。
臺中慈濟醫院護理之家主任李玉茹長期支持母校，無私投入護理教育、提供實習場域、推動產學合作、協助學生工讀與獎助學金，並持續關懷弱勢學子，是兼具專業熱忱與教育使命的典範。
中臺科大陳錦杏校長表示，今年獲獎校友不僅展現跨域專業，更在公益、教育與永續作為上展現高度責任感，是中臺科大最珍貴的力量來源。她強調「中臺始終相信人才是推動社會的核心動力，而受到表揚的五位校友更以行動證明『中臺教育』帶來的力量，為社會帶來希望，也為國際看見臺灣的專業與暖度。」
典禮後的聯誼茶會中，各屆校友熱烈交流，從醫療照護、產業技術到國際合作皆有深入討論，展現中臺科大校友社群的凝聚力與專業能量。中臺科技大學未來將持續與傑出校友攜手，推動教育創新與永續行動，讓「中臺精神」在更多場域持續發光。
