中與美、俄通話奠定新三國時代 唐湘龍：立陶宛總理在「認錯」

中國大陸主席習近平在同一天內與普丁、川普分別通話視訊，中、美、俄三巨頭的互動已形成全新的三角形關係。Yahoo《風向龍鳳配 》節目中，郭正亮與賴岳謙針對近期習近平分別與普丁、川普的通話進行深入分析，認為國際秩序正從兩極體系進展至極端不穩定且不可預測的「三極體系」，宛如現代版的「新三國演義」。

今年上半年美國總統與俄羅斯總統預計都將訪問北京，中國大陸正透過各自的雙邊關係，主導三強在北京的對話格局。值得關注的是，習近平在與川普致電前，刻意先與普丁進行視訊通話 。賴岳謙分析，中俄通話時間更長、形式更正式，且大陸媒體將其置於頭版報導，明顯釋放出「中俄是朋友，中美不是」的訊號 。透過加強對俄能源採購，中國正填補印度轉向後的貿易缺口，協助俄羅斯穩住經濟，藉此塑造「中俄聯手大於美國」的態勢。

台灣問題成川習通話重點？唐湘龍：從「如何保護」轉向「如何交易」台灣

在對美關係上，習近平與川普的通話成為焦點。紐約時報分析指出，習近平已開始針對台灣問題向川普施壓。

郭正亮 指出，美方近期在國務院層級挑戰「三個公報」，甚至提出「台灣地位未定論」，已直接踩到北京紅線。

唐湘龍進一步警示，對北京而言，兩岸統一的「機會之窗」已經開啟 。目前中美談判的重點已不再是如何保護台灣，而是如何「交易台灣」 。

尤其當美方軍售如海馬士多管火箭系統（HIMARS）等具進攻性質的武器時，大陸可能透過海警船攔截或扣押相關軍購船隻，將對美軍售轉化為中國內政問題處理，風險正持續升高。

立陶宛總理形容設立台灣代表處是「衝到火車頭前面」

針對國際間中等強權紛紛訪問中國的現象，節目也點出小國在外交賽局中的困境。立陶宛總理近期接受專訪時坦言，在該國設立「台灣代表處」是衝到火車頭前面的錯誤決定，目前正承受巨大的經濟代價 。唐湘龍形容這對台獨勢力是重大挫敗，立陶宛在失去美國與歐盟實質支援後，正被迫逐步向北京「認錯」，此一案例對全球其他小國具有強烈的示範效應 。