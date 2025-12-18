中興大學兩團隊獲「2025國家農業科學獎」殊榮

工學院楊明德院長（右2）團隊以「智慧農業新世代：AI 檢測與栽培創新平台」榮獲前瞻創新組優選獎。圖片來源：國家農業科學獎主辦單位

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】由農業部主辦的「2025國家農業科學獎」，日前舉辦頒獎典禮，由陳駿季部長主持，行政院卓榮泰院長親臨指導。國立中興大學今年共2組團隊脫穎而出，得獎團隊為工學院楊明德院長團隊以「智慧農業新世代：AI 檢測與栽培創新平台」榮獲前瞻創新組優選獎，植病系黃姿碧教授團隊以「淨零固碳芽孢桿菌在農業綠循環之多元應用」榮獲環境永續組佳作獎。

植病系黃姿碧教授（右2）團隊以「淨零固碳芽孢桿菌在農業綠循環之多元應用」榮獲環境永續組佳作獎。圖片來源：國家農業科學獎主辦單位

國家農業科學獎108年起每兩年辦理1次，表彰對我國農業具有創新重大貢獻及影響力的科研成果，今年度邁入第4屆，計有55個團隊及11位個人獲各界推薦角逐，歷經審查到決審競逐，最終選出12個團隊及3名研究人員獲獎，橫跨社經發展、前瞻創新、產業領航及環境永續四大領域。

工學院楊明德院長代表的智慧永續新農業研究發展中心榮獲前瞻創新組優選獎，整合跨領域研究，結合AI核心技術、智慧檢測及智慧栽培等技術，開發農業專用生成式 AI模型與知識檢索系統，建立作物專家診斷系統，大幅提升農業知識問答正確性與具體性，並有效提供病蟲害診斷、施肥建議、採收預測及災害預警與大規模災損評估等全面管理服務。

興大詹富智校長（左3）與2得獎團隊合影。（圖/記者廖妙茜翻攝）

以水稻倒伏災損監測系統為例，無人機可於3分鐘內辨識1,000公頃農損區域，準確度達94.8%，大幅提升傳統人工勘災效率約100倍，為農業保險理賠與災後復建提供 客觀科學依據。

植病系黃姿碧教授代表，並與財團法人農業科技研究院跨領域合作的微生物綠循環創新團隊榮獲環境永續組佳作獎，開發兼具環境永續及多元應用之芽孢桿菌製劑，應用於水稻、茶葉、柑橘、瓜果等作物，可提升抗病、耐乾旱及淹水能力，減少化學農藥與肥料使用，並促進土壤碳固存，已於國際「小農種碳」專案中驗證其具土壤增匯效益。應用於畜禽與水產飼養，則有助於豬、雞、魚 與蝦之健康成長，降低抗生素依賴並改善飼養環境；同時具農藥殘留分解功能，有助提升農業安全。