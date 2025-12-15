中興大學南投分部在地創生基地揭牌 攜手社區開創新里程

中興大學南投分部地方創作基地揭牌。（記者扶小萍攝）





為實踐大學社會責任（USR），強化與在地社區緊密連結，國立中興大學於中興新村南投分部設立「在地關懷與創生基地」，15日廣邀南投在地政府機關、學界、醫界及里民熱鬧揭牌，同時啟動興大與南投縣名間鄉、信義鄉及雲林縣元長鄉三鄉的鄉志編纂計畫，深耕南投文史與社區營造。

興大校長詹富智表示，將會與幾家大醫院進行健診衛教、毛小孩健診等，以實際行動與南投共榮發展。同時也與三鄉鎮編纂鄉志，鄉志是地方文化重要的基礎工程，不僅記錄歷史也保存地方故事、人文，感謝與三鄉長攜手共同為地方文化扎根。興大此刻也在爭取設原民學院，年招收400名學生，期吸收優秀原民到頂大光環下受良好教育，將來返鄉服務。

廣告 廣告

創生基地有犬貓健診服務。（記者扶小萍攝）

基地包含居民義診與衛教、犬貓寵物健診、銀髮園藝療癒手做、國中小科普教育推廣、社區營造、環境復育等。每季將舉辦不同的展覽，每月將規劃2至3場各式工作坊、講座課程與社區互動活動等，引進資源帶動地方創生。

原生與外來種的辨識增加知識。（記者扶小萍攝）

興大USR辦公室15日精心規劃「共創共學、永續扎根」展覽，展示校內8個USR團隊成果，並與在地團隊合作，舉辦市集擺攤、骨科健康義診、犬貓義診、花圈手做DIY、河川橋樑科學DIY以及原生外來物種的辨識教學，將興大USR團隊長年在各社區推動的特色活動帶入中興新村。

興大與三鄉合作編纂鄉志。（記者扶小萍攝）

中興大學USR進駐團隊有醫學院、獸醫學院、農資學院、生科學院、法政學院、管理學院、文學院、工學院、電資學院等領域，5大團隊及USR行政辦公室逾50位教職員工生輪流駐點，除提供師生駐點與研習使用，未來也規劃開放租借展覽空間，提供非營利組織、地方團體、返鄉創業青年等單位申請使用。

揭牌也啟動鄉志編纂，中興大學歷史系主任侯嘉星與南投縣名間鄉、雲林元長鄉合作投入新修名間鄉志、元長鄉志撰寫，並與臺中教育大學區域與社會發展學系主任鄭安睎合組團隊編信義鄉志，以2026至2027年為目標，預計完成三部重要的地方志，為地方留下系統性的知識典藏與文化記憶。

詹校長表示，興大自2022年進駐中興新村南核心，即肩負協助場域轉型、帶動南投發展的任務，3年多來感謝行政院、國發會、南投縣府及地方各界的支持。在地關懷與創生基地的揭牌，正是學校將專業與資源實際帶進社區的重要平台，未來將持續結合醫療院所辦理義診與衛教、引入獸醫團隊進行寵物健診，並推動高齡友善與跨世代活動，深化在地服務。三鄉鄉志編纂計畫的啟動，也將為地方留下系統性的文史記錄，為地方文化永續奠定基礎。



更多新聞推薦

● 韓國瑜「不克出席」國政茶敘照登場 賴清德：盼在合憲基礎下，持續推動國政