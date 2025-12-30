中興大學團隊開發「水稻精準水資源灌溉決策平台」 榮獲中技社AI創意競賽第一名

興大團隊。林重鎣





以數據驅動的智慧灌溉策略，提供兼顧農業用水效率與產業韌性的創新解方! 在氣候變遷與極端乾旱日益頻繁下，水稻作為臺灣最重要的糧食作物，其用水需求與產量風險管理已成為農業永續的核心課題。為因應糧食安全與水資源短缺迫切課題，中興大學農藝學系楊靜瑩特聘教授帶領碩士生張煜承與土木系楊明德終身特聘教授兼院長及博士生曾信鴻合作，開發出「水稻精準水資源灌溉決策平台」，將植體生理參數結合無人機多光譜影像與熱影像，透過生成式 AI 進行資料擴增，並以不同乾旱情境判別水稻缺水程度進而預測產量，提出最佳灌溉策略，以提升用水效率。

中興大學「智慧永續新農業研究發展中心」跨領域團隊歷經多年度跨期作水稻田間乾旱試驗，並於彰化縣永靖鄉完成落地驗證，期間投入大量勞動力於田間進行栽培管理和現地參數蒐集，建立「水稻生理–影像數據–產量損失」的三維模型，以實現高準確度的田間乾旱分級與產量預測。此技術能有效取代傳統依賴人工觀測方式，模擬不同灌溉策略下的田間乾旱發展情境，進而提供最適化灌溉建議，使農民與農企業能以科學化、客觀化數據進行決策，達到田間水分管理之最佳決策。

「水稻精準水資源灌溉決策平台」從 54 件參賽作品，共計38校/教師69人/學生189人申請報名中經過初、決賽兩階段評選，受到評審團肯定最終脫穎而出，展現此技術在農業實務應用上的創新潛力。於本（12）月榮獲財團法人中技社 2025 「生成式AI應用」創意競賽第一名及40萬元獎金。競賽由台灣聯合大學系統主席、中研院陳力俊院士擔任召集人，評審團指出，該技術利用無人機與熱像儀即時掌握稻田含水狀態，以資料驅動方式達成精準灌溉，能在最省灌溉水的條件下達到最佳稻獲量，兼具民生價值、技術含量與經濟效益，因此獲得高度肯定。

楊靜瑩特聘教授表示「當稻田呈現無湛水狀態下裸露土表時，稻株植體尚不會立即性的遭遇乾旱逆境，然而當肉眼看到葉片捲曲或土壤乾裂時，往往可能已錯過最佳灌溉時機。」該平台透過影像波段參數輸入模式，即能快速提供稻株當前的植體水分含量，將田區分級為急需灌溉、需灌水或不需灌溉，並向農田管理者提供灌溉決策建議，以避免稻穀收成後產量的影響或持續投入的成本損失。未來本技術更可支援農政單位進行區域水資源調度，面對枯水期可能發生的停灌政策，提供即時的灌溉需求預測，將被動反應轉為主動管理，協助做出更科學、更具成本效益的水資源分配策略，提升水資源治理能力。

