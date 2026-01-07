中興大學惠蓀林場咖啡豆 成全球唯一全程通過FSC產銷監管鏈之咖啡產品





國立中興大學農業暨自然資源學院實驗林管理處轄管惠蓀林場、新化林場、東勢林場及文山林場，長期以教學、研究與實驗為核心任務，秉持永續森林經營理念，兼顧生態保育與森林資源之合理利用，積極實踐大學社會責任。為使森林經營管理及相關產品之利用符合國際永續治理準則，中興大學實驗林管理處導入FSC（Forest Stewardship Council，森林管理委員會）驗證制度，系統性強化森林管理、原料控管與產品追溯之專業與透明度。

廣告 廣告

去（113）年經國際第三方驗證機構Preferred by Nature查驗，中興大學實驗林管理處及所轄林場之森林經營作業全面符合FSC國際森林管理標準，並正式取得FSC FM（Forest Management，森林管理）驗證，顯示中興大學實驗林已建立具國際水準之永續森林管理體系。除持續精進森林經營品質外，該處亦依循FSC管理原則，逐步完善森林資源利用、原料管理與資訊揭露機制，為後續認證產品之開發與推廣奠定完整且一致的制度基礎。

為進一步強化森林產品自源頭至終端之可追溯性，中興大學實驗林管理處完成產品終端生產工廠之FSC CoC（Chain of Custody，產銷監管鏈）驗證，通過之商品包含咖啡豆、月桃純露、杉木精油及土肉桂葉。其中，惠蓀林場咖啡豆為目前全球唯一同時通過FSC FM/CoC與FSC CoC驗證之咖啡產品，其自咖啡樹撫育管理、採收處理至產品生產與標示使用，全流程皆符合FSC國際規範，展現中興大學在永續森林經營與責任生產上的整體成果。

FSC CoC驗證制度旨在確保森林產品從經營管理端至最終消費端皆具備可稽核之追溯體系。透過此次驗證，中興大學不僅深化森林治理與產品管理品質，也提升永續教育、學術研究示範與社會溝通的公共價值。未來，中興大學實驗林管理處將持續推動永續森林經營與跨域合作，強化與在地社區之連結，並攜手企業及社會各界，共同促進生態保護、責任消費與環境永續發展。

更多新聞推薦

● 總預算卡關害TPASS恐停擺 綠營點名藍白立委：別再為難通勤族