中興大學授權木瓜產業化技術助越南農業升級

簽約代表左至右：葉錫東院士、興大詹富智校長、越南國家農業科學院院長_Dr._Nguyễn_Hồng_Sơn、Papaya_Tech_Asia_Co.,_Ltd_Director_Thu_Ha_Tran

國立中興大學葉錫東院士與越南 Papaya Tech Asia Co., Ltd. 簽署技術授權約，簽約儀式特別邀請長期合作夥伴越南國家農業科學院院長 Dr. Nguyễn Hồng Sơn 蒞臨與詹富智校長一同見證，象徵臺越農業科技合作邁向新的里程碑。

中興大學在熱帶及亞熱帶農業研究具世界領先地位，長期以來一直是我國農業科技援外的重要基地。近年來，學校更積極部署東南亞與南亞，推動農業生技國際合作與技術輸出，其中以越南為最重要的策略夥伴。在科技部補助下，中興大學2017年即與 VAAS 共同成立「VAAS-NCHU 海外農業科技研創中心」，由國際知名植物病毒與熱帶果樹專家葉錫東院士主持。除了成功整合興大生物技術、植物保護、食品加工等領域能量，並與 VAAS 轄下 19 個國家級研究單位及多所農業大學密切合作，促成生物肥料、生物農藥、土壤病害與病毒病害防治等多項技術落地越南，建立完整產業鏈與市場，開創臺越農技合作的新紀元。

多年來，興大與越南的合作成果豐碩。以百香果產業為例，興大協助 NAFOODS 公司建立亞洲最大的百香果無病毒嫁接苗繁殖場，並共同成立 “Nafoods-NCHU Plant Virus Certification Center”，成為越南現代化植物病毒檢測的重要基地。更在木瓜產業方面，葉錫東院士團隊與 VAAS 合作解決越南因木瓜輪點病毒（PRSV）所造成的大規模栽培困境並於越南北中南多地試種並展現優異成果。興大並規劃與越南農業部推動 250 公頃木瓜商業化示範基地，引領越南邁向亞洲高品質木瓜生產重鎮。

興大與 Papaya Tech Asia Co., Ltd. 的技術授權合作，是建立在過往深厚基礎上的重要延伸。藉由興大成熟的組織培養、疫苗保護、病害管理與自動化栽培技術，未來將協助越南建構現代化木瓜產業體系與田間管理建立完整標準流程，並逐步推動至越南各省份示範田區，打造具有國際競爭力的木瓜品牌。

VAAS 院長 Dr. Nguyễn Hồng Sơn表示，興大是越南最值得信賴的科研夥伴之一，雙方多年來共同推動的成果已實質改善越南果樹產業結構與品質，更為越南農業永續發展奠定新基礎。他期待本次技術授權能促成更多深度合作，並將臺灣的成功經驗擴散至越南全國。

中興大學詹富智校長表示，本次合作不僅代表技術輸出，更象徵臺越攜手推動農業創新、生技產業化與國際市場布局的共同願景。未來，興大將持續運用在植物保護、生物科技及農業工程等領域的研發優勢，深化與 VAAS 及越南產業界的鏈結，推動更多跨國合作計畫，並期望以臺灣的農業科技力量助益國際社會，共創更具韌性的全球農業未來。