中興大學攜手南投縣、雲林縣三鄉公所編纂鄉志 紀錄地方歷史文化

國立中興大學攜手南投縣名間鄉、信義鄉及雲林縣元長鄉合作投入三鄉公所編纂鄉志。(名間鄉公所提供)

▲國立中興大學攜手南投縣名間鄉、信義鄉及雲林縣元長鄉合作投入三鄉公所編纂鄉志。(名間鄉公所提供)

國立中興大學攜手南投縣名間鄉、信義鄉及雲林縣元長鄉合作投入《新修名間鄉志》、《元長鄉志》及《信義鄉志》編纂計畫，十二月十五日在興大南投分部在地創生基地舉辦啟動發表會，冀能為地方留下系統性的知識典藏與文化記憶。

三鄉志編纂計畫以二0二六至二0二七年為目標，預計完成三部嶄新且具學術深度的重要地方志，打造跨縣市協作的地方文化知識典藏。由中興大學歷史系侯嘉星主任籌組名間鄉、元長鄉編纂團隊，臺中教育大學區域與社會發展學系鄭安睎主任統籌信義鄉志編纂團隊，團隊延攬多位專兼任教授與跨校青年研究者，領域涵蓋臺灣史、文化研究、地理學、宗教研究、數位人文等，展現跨域整合的專業量能。藉由同一學術團隊同步推動三地鄉志，可確保研究方法一致性，同時讓三鄉的發展背景、文化特色與歷史脈絡能被置於更完整的區域視野中觀察。

廣告 廣告

侯嘉星副教授表示，名間鄉二00四年曾出版《名間鄉志》，距今已逾二十年；元長鄉早期歷史資料豐富，但尚未有系統性地方志；信義鄉幅員廣大、族群多元，包含布農族、漢人等，其文化脈絡與地景變遷更值得長期整理。三地皆面臨城鄉轉型、人口變化、產業更新及文化資產盤點等共同課題，因此此次聯合啟動，可望形成跨域協作的新模式，共同完善臺灣中部與雲嘉南地區的地方知識網絡。

編纂內容將涵蓋自然環境、聚落發展、經濟產業、教育宗教、文化藝術與社會生活等多個面向。公所與編輯團隊共同期許，此次鄉志並非僅止於「編年式」的記錄，將採行「文獻整理＋口述歷史＋田野調查＋數位化建置」四軌整合策略，最終成果將以出版品與數位平台形式呈現。

三鄉公所對本次鄉志編纂也高度期待，希望藉此提升地方文化能見度，帶動觀光發展，並作為推廣地方教育的重要教材。最終成果將以書籍出版並同步推出數位化平台，透過影像典藏與地理資訊系統，建置可供線上查閱的數位化資源，使鄉志成為動態的知識空間，利於教育推廣與文化觀光發展。