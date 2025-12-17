中興大學攜手杉林溪、嘉大 深度復育臺灣特有種「埔里杜鵑」

埔里杜鵑花。林重鎣





臺灣素有「杜鵑王國」美譽，全島擁有 17 種原生杜鵑，其中高達 12 種為臺灣特有種，其豐富的基因多樣性極具學術研究與保育價值。為響應聯合國永續發展目標（SDGs）並深化在地植物保育，國立中興大學實驗林管理處與杉林溪遊樂事業股份有限公司、國立嘉義大學展開跨域合作，共同推動「臺灣原生杜鵑基因多樣性保育計畫」。

合作以臺灣特有種「埔里杜鵑」為重點復育對象。國立中興大學特別選定實驗林管理處所屬的惠蓀林場作為本次保育教育活動的場域，此地亦為埔里杜鵑的重要原生地。計畫首度邀請國立暨南國際大學附屬高級中學（前身為埔里高中）的師生共同參與，讓學員們能認識在地植物埔里杜鵑的生態之美。此舉不僅旨在喚起社會大眾對臺灣原生杜鵑資源的重視，更期盼點燃在地學子對原生植物的保育熱忱。

教育活動，除了引導學員深入了解臺灣原生杜鵑資源及其對臺灣生態的重要性之外，更聚焦於專業育種技術的實作教學。師生們學習利用種子有性繁殖的方式進行育苗，以有效達成「物種數量保育」的目標。此外，嘉義大學林瑞進教授研究團隊亦導入育林學與菌根共生技術，協助埔里杜鵑幼苗提升定植存活率與適應性，進一步朝向「基因多樣性保育」的更高層次邁進。

國立中興大學實驗林管理處作為臺灣森林資源保育的學術重鎮，透過此次產學合作，有效整合了學術研究、環境教育與在地推廣。杉林溪遊樂事業股份有限公司董事長劉瑞都先生慷慨投入企業社會責任（CSR），與嘉義大學共同成立「臺灣原生杜鵑基因多樣性保育中心」，其行動不僅呼應了 SDGs，更為企業參與原生植物保育、推動地方創生樹立了典範。

期待在社會各界的共同努力下，能持續守護臺灣特有植物資源，讓臺灣原生杜鵑的繽紛魅力永續綻放在這片土地上，讓世界看見臺灣在生態保育上的堅實成果。

