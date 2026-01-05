中興大學教職員工0至2歲托嬰中心今正式開園

▲中興大學員工子女托嬰中心開園典禮大合照。

【記者 廖美雅／台中 報導】中興大學創國立大學之首，打造友善育兒職場環境、減輕教職員工家庭托育負擔，今(5)日開園即滿額60名0至2歲嬰幼兒。興大校長詹富智表示爭取衛生福利部計畫補助，投入逾千萬元在校內設立「員工子女托嬰中心」，不僅回應《性別平等工作法》的精神與教職員工對托育的高度需求，更象徵學校推動友善職場與家庭支持政策的重要里程碑。打造「安全、安心、安穩」的托育空間是校內同仁共同的期許，未來學校也將持續強化育兒支持網絡，讓同仁安心兼顧家庭與工作。

▲興大員工子女托嬰中心1月5日開園，興大校長詹富智（後排右2）與來賓參觀園區。

校方說明托嬰中心招生採優先順位制，以興大現任教職員工子女為第一優先，餘額則提供一般民眾報名。招收對象為未滿2歲之嬰幼兒，若於2歲前入托，依法最長可收托至未滿3歲。另托嬰中心以分齡照護收托方式設置森林、藍鵲、天鵝及百合四個班別，共正取60名，有助提升幼兒日常生活能力與學習發展，也能讓保育員提供更精緻、適齡的照護內容。

托嬰中心採準公共化托育制度，收費依政府規範，學校針對校內不同順位申請者提供每月500至1000元的優惠，家長亦可依資格申請衛福部及臺中市政府托育補助，有效降低家庭托育負擔，家長亦可就近接送照護。

▲興大托嬰中心全新建置教室雙面通風採光。

在硬體規劃上，興大採取高於坊間機構的安全規格，全面翻修小禮堂廂房1-2樓及前廣場，打造4間分齡教室，購置新式照護設備及教具，同時設有寬廣的戶外草坪活動區及獨立專業廚房。安全配備包含獨立消防自動排煙系統、紫外線消毒燈、收音監視器全場域覆蓋、雙側通風採光等，確保每一處空間都以孩子安全為最優先考量。興大也有最佳的傳染病防疫專家與團隊，共同守護園區孩童的健康。師生比為1：4，可有效提升托育照護品質，讓孩子在充足的人力照護下與安心依附的環境中健康平安成長。（照片／記者廖美雅翻攝）