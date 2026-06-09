中興大學林慶炫教授獲有庠科技論文獎 廢PET升級再製高性能樹脂

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

中興大學林慶炫教授(中)榮獲第24屆有庠科技論文獎。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】國立中興大學化學工程學系林慶炫特聘教授，以廢棄聚對苯二甲酸乙二酯（waste PET）升級再製高性能樹脂的研究成果，榮獲第24屆「有庠科技論文獎」綠色科技類肯定。研究團隊透過創新的化學升級再製技術，將常見的飲料瓶廢塑膠轉化為兼具高耐熱性與高穩定性的高性能熱固性材料，不僅提升廢塑膠的應用價值，也為循環經濟與永續材料發展提供新的解決方案。

隨著全球塑膠廢棄物持續增加，如何提升回收材料價值已成為綠色科技的重要課題。傳統PET回收多以物理回收或降級再利用為主，回收後材料性能與應用範圍往往受到限制。林慶炫教授團隊則從分子設計角度出發，建立廢PET化學升級再製路徑，成功將廢棄塑膠轉化為高性能苯並噁嗪熱固性樹脂，讓回收材料具備進入高階應用市場的潛力。

廣告 廣告

此項研究最大的突破，在於同時達成「低能耗加工」與「高耐熱性能」兩項目標。所開發的廢 PET 衍生苯並噁嗪單體具有較低的開環聚合溫度，可降低固化加工所需能量，提升材料在複合材料製程中的應用潛力；固化後材料仍展現高玻璃轉移溫度與優異熱穩定性，證明回收來源材料不必犧牲高階應用所需的可靠度。此成果打破「永續材料性能較低」的刻板印象，為塑膠回收產業提供從廢棄物處理轉向高值材料製造的可能，也有助於降低對原生石化原料的依賴，呼應淨零碳排、減塑與循環經濟的趨勢。

除此次獲獎論文外，林慶炫教授團隊長期聚焦於兼顧高性能與永續性的先進高分子材料研發，布局高頻通訊5G低介電損失材料、無鹵阻燃印刷電路板基材、塑膠升級回收、動態共價網路材料，以及可降解回收碳纖維複合材料等領域，致力於透過材料創新推動產業升級與永續發展。

林慶炫教授表示，能獲得有庠科技論文獎肯定，對研究團隊是很大的鼓勵。他感謝國立中興大學、合作企業以及國科會研究計畫的支持，以及實驗室學生與研究夥伴多年來的共同努力。未來團隊將持續開發具低碳、可回收、低介電損失的新世代高分子材料，期待在綠色科技、循環經濟與高頻通訊材料領域發揮影響力。