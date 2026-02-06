中興大學研究找出莫氏樹蛙的「耐熱極限」 低海拔族群更易受暖化衝擊

過去認為高海拔或高緯度物種對暖化最敏感，現在有研究發現，即便是同一物種，不同海拔族群面臨的氣候風險也截然不同。

暖化耐受度，指的是環境溫度與致死溫度間的緩衝空間。中興大學研究發現，低海拔莫氏樹蛙蝌蚪的暖化耐受度更低，比起高海拔的族群，面臨更嚴峻的暖化風險。該篇研究近期發表於國際期刊《熱生物學雜誌》（Journal of Thermal Biology）。

莫氏樹蛙耐熱極限 暖化對低海拔族群衝擊更大

台灣特有種莫氏樹蛙， 廣泛分布在不同海拔的山區。根據《台灣科技媒體中心》新聞稿，由國立中興大學生命科學系副教授莊銘豐領導的研究團隊，2024年在海拔474～2020公尺不等的九個採樣點收集莫氏樹蛙的蝌蚪，結合微氣候量測數據，探討不同海拔的蝌蚪耐受溫度。

結果驗證，無論棲息在何種海拔，蝌蚪的「耐熱極限」穩定保持在38～40°C之間，「耐寒極限」則有較大提升空間。研究第一作者游智宇指出，這意味著低海拔族群因為環境溫度原本就高，自身耐熱天花板無法提升，一旦氣候轉熱，將首當其衝。

針對研究發現「耐熱性難以發展」的生理限制，東華大學自然資源與環境學系副教授楊懿如表示，此結果支持生物的耐熱能力演化較為保守的假說。台灣大學氣候變遷與永續發展國際學位學程助理教授陳怡秀進一步說明，低海拔族群的生存邊界正因暖化而受到擠壓，而高海拔族群溫度耐受範圍較廣的特性，有助於其向更高處拓展，這暗示了兩棲類在氣候變遷下的脆弱性可能比預期更高。

中國文化大學生命科學系副教授巫奇勳指出，這份研究修正了過去風險評估的盲點，以往常忽略了「種內差異」，假設一個物種具有一致的溫度耐受力，這將嚴重低估低海拔族群的滅絕風險。

專家：建立兩棲類的熱避難所、「海拔垂直廊道」是保育關鍵

在保育策略上，可以如何參考研究結論呢？專家們一致認為，應重視微氣候與棲地的連結。莊銘豐指出，「隨著暖化持續，生物分布範圍往往會向高處遷移。然而，低海拔地區的城市化與棲地破碎化，可能會阻礙兩棲類的垂直遷移路徑。因此，維護棲地的連結性與保護遮蔭良好的熱避難所，是未來保育工作的重點。」他建議，未來的國土與生態保育計畫應建立生物所需的「熱避難所」，並串聯海拔間連通的「海拔垂直廊道」。

楊懿如也提及，低海拔的蛙類在面臨暖化氣候變遷時，可能採取往山區遷徙的方式適應高溫環境。但低海拔開發導致棲地破碎化，將使蛙類遷移不易，故營造遮蔽度高且潮濕的棲地、維持廊道暢通以利蛙類遷移至關重要。

楊懿如提醒，台灣32種原生蛙類絕大多數棲息在海拔500公尺以下，若無法藉由提升耐熱極限來應對極端高溫，將面臨極高的族群數量下降威脅。

不過，研究團隊與專家也提到目前研究的限制。莊銘豐說明，本研究主要測量的是「急性」熱耐受極限，尚無法直接推論生物在長期「慢性」暖化下的生長或繁殖表現，且因缺乏遺傳分析，暫無法區分耐受力差異是來自基因演化還是短期馴化。

楊懿如則建議，未來若能搭配長期公民科學的野外調查資料，將能進一步釐清氣候變遷對族群長期的累積影響。