中興大學與科技公司共建全球首座農業永續導向「質譜AI中心」
氣候變遷正深刻改變農業生態系統，國際正尋求提升作物「氣候韌性」的科學解方。國立中興大學與正瀚生技12日舉辦合作簽約儀式，雙方共同建置全球首座以農業永續為研發方向的「質譜多體學與人工智慧研究中心」（簡稱質譜AI中心）。正瀚生技投入1.5億元作為核心研發資源，也將建置超過四台媲美中研院最頂尖規格的高效能液相層析串聯式質譜儀，結合 AI 預測模型，打造從分子解析、功能驗證、田間應用的完整技術鏈。這是全球首次將多體學與 AI 系統化導入作物氣候韌性研究，也將為作物韌性系統的科學化、標準化與國際化奠定關鍵基礎。
其他人也在看
蔡英文逼宮這人？邱毅預言下一步超驚人
[NOWnews今日新聞]近來因台鹽綠能弊案爆發，能源政策掀起輿論撻伐。前總統蔡英文日前於臉書罕見說重話，表示不能容忍不肖人士，藉綠能發展從事不法的牟利行為，應該不分藍綠、強力肅貪，積極處理涉貪的弊案...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 184
50歲男日常3大壞習慣害肺部長結節「差點肺癌」！醫4招改善
一名50歲男性患者因長期慢性咳嗽困擾，看遍多科醫師未解決，最終發現肺部有兩顆毛玻璃狀結節，相當擔心自己是否要罹患肺癌了！醫師表示，與病人了解生活環境後，發現他每天暴露於多種空氣污染源中，而這些平常的習健康2.0 ・ 1 天前 ・ 發起對話
陸中科院團隊突破性發現 地球深處可能存海量原始水
大陸中國科學院廣州地球化學研究所科研團隊透過高溫高壓實驗，成功模擬地下660公里的極端環境，發現地幔主要礦物布里奇曼石在高溫下具有顯著富水能力，暗示地球上千公里深處可能存在未被發現的重要原始水儲庫。這項研究成果12日刊登於國際學術期刊《科學》。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人聲押.2人交保
地方中心／綜合報導基隆河爆發大規模污染，檢方抽絲剝繭，找到兇手了！暖暖區一間專門處理廢油、廢棄物的公司，疑似為了節省成本，涉嫌將收取的廢油污水，直接排放在基隆河上游大排，檢方發動搜索帶回游姓負責人等7人，訊後2名員工交保，另外5人則遭檢方聲押。而基隆市長謝國樑表示，將用最高強度，處罰真正的元兇！一輛輛油罐車，停在基隆暖暖區一間鐵皮工廠裡，但通通拉起了封鎖線，原來這些車輛，涉及基隆河污染事件！工廠內部，機器、管線等也通通被封了起來，檢調10號發動突擊搜索，帶回游姓負責人等7人，其他員工一來上班，也不知所措員工表示，檢方前天，昨天有來。上個月底，基隆河爆發大規模污染事件，影響基隆、汐止地區超過18萬用戶，檢調會同警方、環保局等，11/27在八堵抽水站發現污染，沒想到，不到一個禮拜，又在暖暖區源遠路102巷旁大排發現污染，持續抽絲剝繭，找到兇手了！基隆河爆發大規模污染，檢方抽絲剝繭找到兇手。（圖／民視新聞）基隆地檢署主任檢察官黃聖表示，拘提7人約談1人到案，嫌違反廢棄物清理法第46、48條等罪犯罪情節重大。基隆市議員(民)鄭文婷表示，已經查獲三起廠商亂倒廢油。基隆市長謝國樑表示，會考慮用最高的強度，來處罰真正的元兇。市長怒轟這次事件影響太嚴重，將會嚴懲。至於該家公司，目前2名員工五萬元交保。游姓負責人和其他4名員工，則被檢方聲押禁見。基隆河爆發大規模污染，檢方抽絲剝繭找到兇手。（圖／民視新聞）原文出處：基隆污水案元凶抓到了! 廢油回收公司5人聲押.2人交保 更多民視新聞報導環境部曝基隆河油汙源頭！ 3行政區累計稽查62家、告發2家影響2週! 八堵抽水站今起恢復白天抽基隆河水查油污案搜貨輪廢油回收公司 檢聲押5人2交保民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
水污染影響18萬戶!台水致歉:掌握元凶蒐證中
財經中心／葉為襄、戴亞倫 台北報導基隆、汐止上個月月底爆發水汙染事件，當時影響戶數約18萬戶！今天（10）台水公司和經濟部開記者會說明來龍去脈，開罰2間涉案公司160萬元，但這兩家不是元凶，環境部說已經掌握大量體的汙染源，台水公司也將在明年2-3月展開受災戶的補償措施，提供水費減免，估計補償金超過2000萬元。基隆.汐止水污染影響18萬戶！已掌握元凶蒐證中 台水：12/11復抽恢復供水。（圖／民視財經網）台水董事長李嘉榮：「台水公司也是一個苦主啦，水公司在這邊，也很誠摯的對我們的用戶，來說聲抱歉，這個水費大概我們會在明年的2月3月，從用戶的水單直接來扣除。」台水董事長李嘉榮親自向民眾道歉，11/27基隆和汐止地區爆發水污染，攔油索上厚厚一層，還有乳白色油汙，居民早上六點就聞到惡臭，當時影響18萬戶，經濟部針對台水在12/11啟動複查，發現台水提供的水都是合格的！但汙染元凶目前還在查。經濟部次長賴建信：「供出去的這個水質，都是經過台水公司水質檢驗合格的。」環境、經濟部強調掌握可疑對象，這家廠商可能非法排放大量體油污事件爆發超過兩週，一共稽查65家工廠，其中8家需要採樣，還意外查出2家非法排放油漆等廢水的公司，立刻罰160萬元，並將針對受影響的家庭減免水費。回顧整起汙染事件，11/27八堵和汐止地區停止供水，12/5清理汙染源完畢，12/6-12/9每天取樣，要是水質穩定沒問題後，12/11就會恢復供水，不過基隆市府有話要說。基隆.汐止水污染影響18萬戶！已掌握元凶蒐證中 台水：12/11復抽恢復供水。（圖／民視財經網）台水董事長李嘉榮表示其實這次我們粗估損失的費用，我剛講我們對用戶的減免，會減免的部分損失大概2000多萬。基隆市長謝國樑說假如他們要來宣佈，可以開始恢復取用，那這個是很正面的消息，那今天的記者會，我並不曉得他們要宣佈什麼，他們也沒有告知我們。基隆市長對台水的處理程序並不滿意，儘管部分廠商已挨罰，但真正污染源頭得等檢調蒐證後，才能釐清後續處置賠償。原文出處：基隆.汐止水污染影響18萬戶！已掌握元凶蒐證中 台水：12/11復抽恢復供水 更多民視新聞報導監測失靈？基隆河「出現油味」遭疑未公告 台水應變措施全說了新竹明將停水9小時 東區、香山區2200多戶受影響環境部曝基隆河油汙源頭！ 3行政區累計稽查62家、告發2家民視財經網影音 ・ 1 天前 ・ 2
嘉義廠房"種花變養雞" 上百村民集結抗議
南部中心／鄭榮文、曾虹雯 嘉義報導嘉義東石鄉下揖村一處空地正在搭建三百坪的廠房，原本以為是要種蘭花，後來發現居然變成養雞場。當地居民不滿業者沒有事先溝通，擔心未來將影響生活品質，周邊五個村的村長帶領上百位居民，拉起白布條抗議。上百位鄉親父老居民紛紛拉起白布條，抗議正在建置的養雞場。（圖／民視新聞）上百位鄉親父老居民紛紛拉起白布條，抗議正在建置的養雞場。這裡是嘉義東石鄉下揖村，當地空地上已經架起了鋼骨結構，正在搭建三百坪的廠房。當地居民原本以為是要種蘭花，後來才知道居然是要新建養雞場。抗議民眾說，蓋下去那麼臭，早上中午晚上每天都在臭，錢他們在賺大家在臭，這樣真的不行啦。嘉義東石溪下村長張居雙表示，這個養雞場沒經過村會議，是偷蓋的他說是合法的，不就是硬是要我們接受。不滿設置養雞場卻都沒事先和村民溝通，擔心未來將影響生活品質，甚至對附近近農地生態造成影響。包括下揖、鰲鼓等五個村長都帶領居民到場抗議。養雞場業者友人說，這個廠借了4000萬興建，是自動化現代的雞舍，其實在我們這邊，其實都聞不到雞糞的味。強調是相當環保的先進養雞場，不會造成汙染惡臭，但當地居民似乎不買單，搭建當中就遭到居民反對，想要完工恐怕還得經歷一番波折。原文出處：嘉義廠房"種花變養雞" 上百村民集結抗議 更多民視新聞報導池中魚群遭「牠」吃光！店家喊：釣到賞1個月咖啡工會盼立法院長不處理陳玉珍提案「公費助理除罪化」 韓國瑜親自發聲陳玉珍提「助理費除罪化」拒撤案 黃捷不齒藍委1行為：慣老闆民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
桃園後湖溪環境改善成果亮眼 張善政：打造親水、永續的珍珠海岸新地標
桃園市長張善政10日上午主持市政會議，聽取環境保護局及觀光旅遊局「後湖溪環境改善及經營管理成果」專題報告。張市長表示，環保局改採拋石緩坡工法，以自然工法與海洋共存，打造更加永續、安全的海岸基礎建設。市府除了進行硬體改善外，並進行海岸觀光活化，觀旅局不僅規劃多元觀光活動及建置綠色隧道等遊憩設施，更推動植栽、綠地與休閒空間，讓遊客在四季皆能安心、愉快地親近海岸。市府將持續完善珍珠海岸整體環境，吸引更多旅客走進桃園、看見桃園。副市長王明鉅表示，期盼未來以永安漁港為中心，研議串聯南北之可行方案，並導入全齡友善之無障礙人行步道，及觀景休憩平台，使交通動線與遊憩廊帶更為完整，有助提升整體觀光能量。市府明(115)年將籌辦2026台灣設計展，珍珠海岸亦可作為展覽延伸場域，藉此擴大行銷效益，吸引更多民眾認識桃園濱海之美。文化局長邱正生表示，市府明年辦理地景藝術節，在桃園珍珠海岸範圍辦理，並納入海資處修繕完成後湖溪景點，透過跨局處配合串聯本市各大景點，打造跨區域的藝術廊帶，為旅客帶來更加多元而豐富的旅遊體驗。環保局說明，後湖溪位於永安漁港北岸，全長約1.3公里，早期是農業灌溉水道，因四周防風林環繞、水面台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
基隆河油污染元凶傳朝船廢油調查 環境部：偵查中｜#鏡新聞
經濟部與環境部今（12/10）早上，共同召開基隆水質說明記者會，會中表示對於11月27日汙染基隆河上游的元凶已經掌握，另外針對受影響的住戶，台水也表示會免除半個月的水費，不過基隆市長謝國樑說沒接到消息要開記者會。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
追基隆河油污染元凶！ 偷排業者被逮.負責人遭聲押
基隆市 / 綜合報導 基隆地檢署偵辦基隆河油污染事件，發現污染源疑似來自一間位在基隆暖暖區的的將誠公司，檢方查出公司負責人和員工，可能為了節省清除成本，涉嫌將儲放在油罐車內的廢油污水，偷排入基隆河內，檢警發動搜索約談，帶回公司游姓負責人等7人，複訊負責人與員工等5人，遭檢方聲請羈押禁見。王姓司機說：「(偷排油污的人)這個是誰，不知道。」王姓司機面對提問，只是輕輕搖頭，表示自己什麼都不知道。記者VS.王姓司機說：「(檢方會來問你)，對啊。」昨日晚上11點多，王姓司機被檢方諭知5萬元交保，隔天一早照常來公司上班，但他的老闆和其他同事，則是被檢方聲押，因為檢警查出，王姓司機所屬的將誠公司，疑似就是上個月27日，基隆河油污染事件的元凶。基隆河因為發生油污染事件，影響基隆和新北汐止兩地，十幾萬戶的自來水用水，檢警追查，發現將誠公司專門處理貨輪廢油事業廢棄物，依規定收取廢棄油污水後，必須運到桃園觀音區的一間公司，進行廢油回收再利用，並支付清除處理費用，但他們疑似為了節省清除成本，竟將台中港收取的廢油污水，載回位在基隆暖暖的公司後，涉嫌把儲放在油罐車上的廢油污水，偷偷排進源遠路102巷大排水溝，最後流入基隆河。檢警10日兵分五路，針對將誠公司，及負責人和員工住家進行搜索，查扣油罐車等車輛，拘提7人、約談1人到案。基隆地方檢察署主任檢察官黃聖(聲源)說：「經本署檢察官複訊後，認該公司負責人及員工共5人，涉嫌違反廢棄物清理法第46條、48條等犯罪，犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，於昨日向法院聲請羈押並禁見。」實際回到將誠公司儲油地，現場冷冷清清，只有幾輛油罐車在旁停等，檢方已對油罐車內的廢油污水化學成分，進行採樣比對，要釐清將誠公司偷排廢油污水，與此次基隆河自來水污染事件的關連。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 27
哭紅眼心疼洋女婿「肝衰竭身亡」 賴佩霞：我們視訊看著他離開
賴佩霞小女兒去年底才與美籍丈夫Kevin結婚，新婚剛滿1年，12月3日突傳出Kevin因心臟移植後，出現肝衰竭而過世，讓家人心碎不已。賴佩霞在鏡頭前哭著感嘆生命無常，但也感謝科技發達，讓她能夠透過視訊陪伴女婿走過最後一段路，「我們就看著他離開」。太報 ・ 2 小時前 ・ 4
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 7 小時前 ・ 5
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 16
熊本二廠驚傳停工？ 日媒曝「施工機全消失」 台積電回應了
台積電位於熊本縣菊陽町的熊本二廠，10月正式簽約動土，預計2027年12月將開始投產運作，主攻AI等高階應用市場的6奈米晶圓。不過據《日經》報導，現熊本二廠的工程突然暫停，且大型施工機具幾乎全不見，而供應商也證實接到暫停施工的通知。EBC東森財經新聞 ・ 5 小時前 ・ 24
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 21
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 212
沒白養…阿嬤凍夜找嘸路「靈性小白引路」畫面曝！感動全網
忠犬小八真實上演！入夜低溫難耐，高雄旗津區中洲三路一名80歲林姓阿嬤騎著電動車外出，卻忘了回家的路，無助的還在後頭，報警接獲報案到場關心，但阿嬤無法回答地址，要送去哪傷透腦筋；警方眼尖看見一隻米克斯犬「小白」不斷在旁徘徊，有靈性般示意主動引路，成功帶阿嬤回家，事件曝光，感動全網：不愧是阿嬤養的。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 14
入冬最強冷氣團來了！連3天跌破10度「冷到躺」 影響台灣降溫時程曝
東北風偏強，中央氣象署發布陸上強風特報，12日晨至13日晚上蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率請注意。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 3
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
73歲廖峻三度中風哭了！澎澎揭他最新病況「裝12支支架」：撿回來的命
73歲的資深藝人廖峻今年4月三度中風，現由子女廖錦德等人接回家照顧，而廖錦德等家人，與自稱廖峻這幾年來「主要照顧者」的女密友楊文慈，因財務問題對簿公堂。而廖峻昔日秀場黃金拍檔澎澎近日特地前往探視，受訪透露他最新病況。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 18