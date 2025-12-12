中興大學與科技公司共建全球首座農業永續導向「質譜AI中心」

財經中心／葉為襄、戴亞倫 台北報導基隆、汐止上個月月底爆發水汙染事件，當時影響戶數約18萬戶！今天（10）台水公司和經濟部開記者會說明來龍去脈，開罰2間涉案公司160萬元，但這兩家不是元凶，環境部說已經掌握大量體的汙染源，台水公司也將在明年2-3月展開受災戶的補償措施，提供水費減免，估計補償金超過2000萬元。基隆.汐止水污染影響18萬戶！已掌握元凶蒐證中 台水：12/11復抽恢復供水。（圖／民視財經網）台水董事長李嘉榮：「台水公司也是一個苦主啦，水公司在這邊，也很誠摯的對我們的用戶，來說聲抱歉，這個水費大概我們會在明年的2月3月，從用戶的水單直接來扣除。」台水董事長李嘉榮親自向民眾道歉，11/27基隆和汐止地區爆發水污染，攔油索上厚厚一層，還有乳白色油汙，居民早上六點就聞到惡臭，當時影響18萬戶，經濟部針對台水在12/11啟動複查，發現台水提供的水都是合格的！但汙染元凶目前還在查。經濟部次長賴建信：「供出去的這個水質，都是經過台水公司水質檢驗合格的。」環境、經濟部強調掌握可疑對象，這家廠商可能非法排放大量體油污事件爆發超過兩週，一共稽查65家工廠，其中8家需要採樣，還意外查出2家非法排放油漆等廢水的公司，立刻罰160萬元，並將針對受影響的家庭減免水費。回顧整起汙染事件，11/27八堵和汐止地區停止供水，12/5清理汙染源完畢，12/6-12/9每天取樣，要是水質穩定沒問題後，12/11就會恢復供水，不過基隆市府有話要說。基隆.汐止水污染影響18萬戶！已掌握元凶蒐證中 台水：12/11復抽恢復供水。（圖／民視財經網）台水董事長李嘉榮表示其實這次我們粗估損失的費用，我剛講我們對用戶的減免，會減免的部分損失大概2000多萬。基隆市長謝國樑說假如他們要來宣佈，可以開始恢復取用，那這個是很正面的消息，那今天的記者會，我並不曉得他們要宣佈什麼，他們也沒有告知我們。基隆市長對台水的處理程序並不滿意，儘管部分廠商已挨罰，但真正污染源頭得等檢調蒐證後，才能釐清後續處置賠償。原文出處：基隆.汐止水污染影響18萬戶！已掌握元凶蒐證中 台水：12/11復抽恢復供水 更多民視新聞報導監測失靈？基隆河「出現油味」遭疑未公告 台水應變措施全說了新竹明將停水9小時 東區、香山區2200多戶受影響環境部曝基隆河油汙源頭！ 3行政區累計稽查62家、告發2家

民視財經網影音 ・ 1 天前 ・ 2