中興大學與農業部農業試驗所再續盟約 深化農業科研合作

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】國立中興大學與農業部農業試驗所於9日舉行學術合作協議書簽約儀式，正式重新簽訂學術合作備忘錄（MOU），象徵雙方在既有深厚合作基礎上，攜手邁向新階段的農業學術研究與人才培育合作。

中興大學與農業試驗所自95年簽署學術合作協議以來，長期保持密切且穩定的交流互動，合作成果豐碩。雙方推動之「興台計畫」均穩定推動執行，迄今已累計有158件合作計畫，在學術研究合作能量上持續深化，維持良好韌性與發展動能。

中興大學校長詹富智於致詞時表示，中興大學與農業試驗所分別為我國最早成立的農業高等教育與研究機構之一，雙方在歷史發展與任務定位上高度互補，長期以來即為臺灣農業發展的重要基石。他指出，透過此次重新簽署合作備忘錄，期盼進一步強化資源共享、共同指導研究生及合聘研究人員等機制，讓基礎研究與應用研究能更緊密銜接，形成雙贏的合作模式。

農業部農業試驗所所長王仕賢則表示，回顧雙方長達二十年的合作歷程，興台計畫已累積相當成果，相關研究不僅持續延伸至國科會計畫，也屢獲科技相關獎項肯定，顯示合作具備實質成效與發展潛力。面對農業產業規模較小、研發資源有限的現實，透過研究機構與大學的合作，可有效整合人力與經費，培養研究生與年輕研究人才，形成良性的人才循環。他也分享國外經驗指出，學研合作若能緊密結合產業需求，將有助於加速科研成果落地，回應產業實際問題。

因應近年環境變遷、農業科技發展趨勢及實務需求，雙方此次重新檢視並整合合作方向，內容涵蓋多項重點，包括雙方研究人員進行合作研究，促進人才與學術活動交流，如研究人員合聘或兼任、共同指導研究生論文、舉辦學術演講及提供技術諮詢等；此外，雙方亦可合開學程、共同培育研究生，並共享研究成果、期刊資訊與相關研究設施。

未來合作重點將聚焦於配合國家農業科技施政目標，推動農業生物技術之研發與應用、生物學基礎與前瞻研究，以及其他經雙方協議之合作項目。期盼透過此次再度攜手，持續為臺灣農業科技創新與永續發展注入新動能。