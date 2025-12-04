中興大學校園遭慣竊！身形瘦弱、留及肩中長髮的竊賊，趁學生上課時闖入社辦，從地下一樓偷到四樓，總損失高達14萬元！警方辨認出這名竊賊為轄區內的慣犯，疑似男扮女裝作案。竊賊相當狡猾，熟悉校園環境與學生作息，連社辦鑰匙藏哪都知道。

中興大學遭竊！賊疑男扮女裝「闖社辦」 從B1偷到4F 損失近14萬。(圖／TVBS)

中興大學遭到慣竊狂偷，學生活動中心裡的好幾間社辦遭竊，損失多達14萬，還有社辦，10天內被偷三台筆電，學長、學弟接連被偷，學生公布竊賊外觀，他身形瘦弱、留著及肩中長髮，乍看很像女生，但警方一看發現根本是轄區男竊賊，騎Ubike代步躲避追蹤，趁學生上課時間，潛入校園社辦。

一名戴著鴨舌帽的竊賊於上午10點多，趁學生上課時間潛入中興大學學生活動中心。這名竊賊首先闖入地下一樓的新聞社辦公室，不僅偷走社費，還翻遍所有櫃子，連器材也不放過。新聞社社長林進恩表示，影創社的拍立得加底片，價值將近4000元也被偷走，讓新聞社自己也成了社會新聞的主角。

中興大學慣竊猖獗 男扮女裝偷走14萬。(圖／TVBS)

這名竊賊作案前顯然做足了功課。雖然活動中心地下一樓社團辦公室已經換成電子鎖，但竊賊相當狡猾，一間一間嘗試開門，找到未上鎖的社辦後直接闖入。竊賊不只偷一間社辦，而是做好場勘，了解社辦後門是連通走廊，熟悉學生作息及活動中心格局，一路從地下一樓偷到四樓。

辯言社社長曹鈞智表示，四樓社辦使用的是喇叭鎖，沒想到竊賊連鑰匙藏在哪裡都知道。曹鈞智原本認為不會這麼倒楣，但結果令人失望。他也勸告大家要保管好財物，因為竊賊持續作案。11月22日辯言社被偷走一台筆電，10天後又遭竊，兩台電競筆電被偷，總共損失約14萬元，讓人懷疑是同一人或同夥所為。

鎖定無人社辦 中興大學遭慣犯潛入。(圖／TVBS)

新聞社和辯言社都已向警方報案，並公布了竊賊的清晰外觀照片。照片顯示，這名竊賊身形瘦弱，留著及肩中長髮，穿著長版球衣和牛仔褲，手上抱著剛偷來的電競筆電。乍看像是女生，但警方一眼就認出是轄區內的慣竊，實際上是男性，疑似男扮女裝作案。竊賊騎乘Ubike作為代步工具。校方提醒同學，如在校園內看到這名可疑人物，應立即通知警方。

