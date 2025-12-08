中興大學首度以能量生物學證實：芬多精可啟動細胞能量
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】走入山林，許多人都有聞起來很舒服、全身放鬆的感受，而這份香氣可能真的影響著身體的能量。國立中興大學循環經濟研究院王升陽院長研究團隊，近日在多篇國際期刊發表重要成果，指出森林與植物散發的芬多精（phytoncides）可以直接活化細胞粒線體功能，進而提升細胞內能量傳遞的重要分子「三磷酸腺苷」（ATP）生成，最終改善腸道、皮膚與肌肉等器官的屏障與代謝能力。此研究首次提出「氣–粒線體–ATP 軸（Qi–Mitochondria–ATP Axis）」的科學模型，為森林療癒提供可量化、生物學層面的證據。
粒線體是細胞能量的核心來源，而森林揮發性成分被證實能啟動粒線體生合成路徑、提升電子傳遞效率並維持代謝穩定。當粒線體功能上升後，細胞 ATP 隨之增加，使修復能力、抗壓性與組織屏障功能全面提升。
王升陽院長團隊的研究涵蓋雪松醇（Cedrol）、香檬（Hirami lemon）果皮精油及檸檬烯（limonene）等天然物，成果發表於《Frontiers in Pharmacology》、《Pharmaceutical Biology》、《BioFactors》及《Nutrition and Food Science Journal》等國際期刊。
研究發現，雪松醇（Cedrol）是扁柏、台灣杉、香杉等台灣原生針葉樹的主要氣味成分，為「喚醒粒線體」的關鍵分子，可恢復腸道粒線體活性並改善發炎性腸病（IBD），同時能修復中波長紫外線（UVB）造成的皮膚粒線體損傷，提升代謝與屏障功能，且有助提高 ATP 的完整生化路徑。香檬農業廢棄物精油可促進肌肉粒線體生合成；檸檬烯（limonene）廣泛存在柑橘類與針葉樹精油中，能強化腸道屏障功能，有助腸道健康。
王升陽院長指出：「森林的氣味不僅撫慰情緒，我們現在證明，它能啟動粒線體，提升ATP，讓身體真正獲得能量。這為森林療癒提供了前所未見的生理基礎。」
此系列成果奠定中興大學在「森林 × 生醫 × 能量代謝」跨域研究的領先地位，也為臺灣森林資源、精油應用與循環農業帶來新的科研與產業契機。本系列研究參與人員包括徐驀蓉博士、林佳欣助理教授、K. J. Senthel Kumar副教授以及王崇瑄同學。
