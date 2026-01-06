中興大學0至2歲托嬰中心正式開園

中興大學員工子女托嬰中心設有約38坪戶外草坪區，供幼童活動。

為打造友善育兒職場環境、減輕教職員工家庭托育負擔，國立中興大學爭取衛生福利部計畫補助，投入逾千萬元在校內設立的「員工子女托嬰中心」正式開園收托，招收60名0至2歲嬰幼兒，提供安全、優質且專業的托育服務。



興大詹富智校長表示，托嬰中心的成立不僅回應《性別平等工作法》的精神與教職員工對托育的高度需求，更象徵學校推動友善職場與家庭支持政策的重要里程碑；打造「安全、安心、安穩」的托育空間是校內同仁共同的期許，未來學校也將持續強化育兒支持網絡，讓同仁安心兼顧家庭與工作。

在硬體規劃上，興大全面翻修小禮堂廂房1-2樓及前廣場，空間設計以友善動線與使用者需求為核心，打造4間分齡教室，購置新式照護設備及教具，同時設有寬廣的戶外草坪活動區及獨立專業廚房。安全配備包含獨立消防自動排煙系統、紫外線消毒燈、收音監視器全場域覆蓋、雙側通風採光等，確保每一處空間都以孩子安全為最優先考量。



托嬰中心招生採優先順位制，以興大現任教職員工子女為第一優先，餘額則提供一般民眾報名。招收對象為未滿2歲之嬰幼兒，若於2歲前入托，依法最長可收托至未滿3歲。目前托嬰中心收托60名目前已滿招，師生比為1：4，讓孩子在充足的人力照護下與安心依附的環境中健康平安成長。