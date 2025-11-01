中興大學106週年校慶 傑出校友及各界人士分享回憶與職涯成果

校長詹富智及來賓啟動校慶活動。（圖/記者廖妙茜拍攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】國立中興大學今（1）日盛大舉辦106週年校慶慶祝大會暨第29屆傑出校友表揚典禮，台中市政府秘書長黃崇典代表市長盧秀燕出席致意，與教育局副局長郭明洲、眾多貴賓、傑出校友及各界人士共同祝賀興大再展宏圖。

黃秘書長指出，中興大學是中部地區具代表性的頂尖學府，長期深耕人才培育與科研發展，成果卓著，無論在農業、生物科技或人文社會與工程科技等領域，皆表現亮眼，展現豐沛的創新能量，未來發展更值得期待。他也說市府與中興大學長期保持密切合作，攜手推動產學交流、人才培育與社會服務，未來將進一步強化合作深度，持續為台中市的發展注入新動能。

詹富智校長致詞。（圖/記者廖妙茜拍攝）

黃秘書長也向所有在場的傑出校友表達誠摯敬意，讚揚他們在各自行業表現優異，無論在學術、產業、公共事務或藝術文化等領域展現非凡成就，感謝他們以實際行動回饋社會，為母校增添榮耀。

中興大學校長詹富智表示，興大深耕臺灣土地超過一個世紀，從農業、獸醫到醫學與科技領域，以學術專業回應國家需求、守護人民福祉，感謝所有熱心捐資興學的校友與企業夥伴，長期在產學合作、跨域創新、硬體建設與獎助學金等面向給予資源挹注，每一份支持都讓興大的根基更堅實，將持續培育更多優秀人才。

黃崇典秘書長致中興大學生日快樂。（圖/記者廖妙茜拍攝）

今日活動在場傑出校友們也分享在興大求學的回憶與職涯成果，激勵師生士氣，為校慶活動注入感動與能量，並祝福母校在各界支持下不斷精進，邁向世界一流學府。