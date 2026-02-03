中興大學11學科躋身ESI全球前1% 居國立大學第4

記者蕭宇廷／臺中報導

中興大學學術表現再傳捷報，國際影響力持續攀升！根據最新公布的Essential Science Indicators（ESI） 統計結果，興大新增「微生物學」學科晉級全球前1%，入榜學科總數達11門、位居國立大學第4，充分展現興大在農生、理工、醫學與人文社會科學等多元領域的均衡發展與突出表現。

ESI為國際通行的研究影響力評比指標，係依據Web of Science核心合輯所收錄的高品質期刊論文，採約11年滾動資料、每2個月更新1次，以論文被引用次數，評估全球22個學科領域中學者、機構、國家與期刊的長期研究表現。

這次（2026年1月）公布結果，是統計2015年1月至2025年10月期間的研究成果，文獻類型限於Article與Review。其中，論文數來自SCIE與SSCI期刊，被引用次數則納入SCIE、SSCI與AHCI的所有引用來源，完整反映各大學在長期研究產出品質與學術影響力上的整體表現。

興大這次最新入榜的「微生物學」，名列全國大學第3，與既有優勢學科相互幫襯、進一步強化興大在生命科學與醫學相關領域的研究厚度與學術能量。校方指出，微生物學的成功入榜，與學校近年在精準健康、生醫科技與跨域生技研究上的布局高度契合，顯示研究投資逐步轉化為具體且可衡量的國際學術影響力、展現長期耕耘成效。

截至目前，興大共有11個學科進入ESI全球前1%，研究能量涵蓋面向廣泛，橫跨自然科學、工程科技、生命醫學及人文社會科學，展現研究型綜合大學的多核心發展格局。

11門入榜學科，則分別是農業科學（全國大學第3）、生物學與生物化學、化學、臨床醫學、工程學、環境與生態學（全國大學第5）、 材料科學、微生物學（全國大學第3，新入榜）、藥理學與毒理學、植物與動物科學（全國大學第2）、社會科學。

該一成果不僅彰顯興大長期深耕農生領域的厚實基礎，也顯示理工、醫學與人文社會科學研究能量同步成長，成功形塑「多核心、跨領域、均衡發展」的研究型綜合大學樣貌。

中興大學11學科躋身ESI全球前1%、晉國立大學第4，學術實力再突破！（中興大學提供）