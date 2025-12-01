中興大學QS永續排名全球前500 環境影響、社會影響與校務治理表現亮眼

中興大學QS永續排名全球前500，環境影響、社會影響與校務治理，三大面向共九項指標表現亮眼。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】先前公布的QS 2026世界大學永續排名（QS Sustainability Rankings 2026），中興大學於全球2,002所入榜大學中名列第443名，亞洲第96名、全台第7名。QS永續排名評量大學在全球永續議題上的整體影響力，涵蓋「環境影響（Environmental Impact）」、「社會影響（Social Impact）」與「校務治理（Governance）」三大面向共九項指標。今年興大於三大面向皆呈現進步，其中「環境影響」與「校務治理」表現尤為亮眼，展現永續發展的全面躍升。

環境影響：永續教育、尖端研究與淨零校園成果受肯定

在「環境影響」面向，中興大學今年名列全球第292名、亞洲第62名、全台第6名。「環境教育」指標更名列全球第164名、亞洲第32名、全台第4名，充份展現興大推動永續課程與跨域環境素養教育的深度與廣度。近年全面擴充跨院通識課程、跨領域微學程，而人工智慧（AI）與永續議題亦已系統性融入課程，俾使學生具備更完整的永續知能。

在永續研究方面，興大於永續農業、氣候行動、生態保育、生物多樣性、循環經濟與低碳材料等領域展現國際級研究實力。興大以校級研究中心與特色領域研究中心串聯科研動能，形成跨領域整合的永續研究網絡，進一步強化SDGs相關研究量能，使永續成果持續與全球學術脈動接軌。

興大推動「淨零校園」的行動亦深獲肯定。學校建置之校園微電網與儲能系統獲台電補助1億元，並整合再生能源設備、碳中和示範場域與土壤碳匯研究中心，逐步完成低碳校園基礎建設。加上興大擁有全台規模最大的FSC國際森林經營認證校園林地，透過自然碳匯與生態保育具體落實環境永續，使環境影響指標整體大幅提升。

中興大學QS永續排名全球前500，環境影響、社會影響與校務治理，三大面向共九項指標表現亮眼。（圖/記者廖妙茜翻攝）

社會影響：健康福祉 × 教育平權 × 產業鏈結全面深化

在「社會影響」面向，中興大學整體排名較去年明顯成長，特別在「健康與福祉」（全球第 378 名、亞洲第54名、全台第8名）與「就業力與機會」（全球第490名、亞洲第148名、全台第9名）等指標表現亮眼。

興大已建構全方位的心理健康與學生支持體系，包括院系專輔制度、夜間諮商、校園韌性治理、醫療協力機制，並落實心理健康假、自我照顧課程與學習預警制度，協助學生於不同學習階段獲得及時支持。為確保教育平權，長期實施興翼計畫、多元入學制度、弱勢學生獎助措施，使經濟或文化不利學生獲得充分學習與生活支持，進一步提升平等與教育影響等指標表現。

在職涯與產業連結方面，興大整合中台灣科技走廊能量，推動產業導師制度、跨國企業實習、跨院職涯媒合、校級就業博覽會，並與美國UC Davis、Texas A&M等國際頂尖大學深度合作，強化學生跨國移動力與全球職涯競爭力。

此外，興大USR計畫深獲國內外肯定，從動物福祉、河川文化、生態永續到長者照護與原鄉健康等多項計畫成效卓越，並榮獲113年國家永續發展獎，展現大學在社會永續上的深度影響。

校務治理：透明治理 × DEI × 幸福校園展現制度成熟度

在「校務治理」面向，中興大學今年名列全球第324名、亞洲第66名、全台第9名。興大以PDCA校務治理循環與校務研究資料庫為基礎，建構跨系統的數據治理架構，並透過ASK NCHU校務治理雙語平台，提升校務資訊透明度，使師生與國際夥伴得以迅速掌握政策、文件與各項服務。

在DEI（多元、公平、共融）實踐方面，積極推動學生會、學生議會與學生代表制度，使學生能於校務會議等平台發揮實質影響力；同時落實性別平等、反歧視、人權保障與國際學生支持等政策，並結合廉政教育與行政研習，強化全校誠信治理文化。為打造幸福校園，本校推動孕師減鐘點制度、設置0–2歲托嬰中心與多項教職員照顧措施，並榮獲臺中市政府「幸福職場五星獎」肯定，彰顯興大以「人本關懷」為核心的治理理念。

此外，興大成立大學社會責任辦公室與產業減碳推廣辦公室，配置專責人力推動SDGs、USR、ESG與淨零策略，使永續發展成為校務核心工程。透過資訊公開、制度透明、利益關係人參與、多元包容與友善支持等多重治理機制，興大在QS永續治理指標中獲得高度肯定，展現本校治理制度的成熟與永續韌性。

校長詹富智表示，興大在QS永續排名的大幅躍升，是全校師生、行政團隊、研究人員、校友與國內外合作夥伴共同努力的成果。他強調：「永續不是口號，而是本校落實於教學、研究與治理各層面的核心價值。未來，中興大學將持續深化永續治理、加速推動淨零轉型、拓展國際合作與產學鏈結，並培育具全球視野與社會使命的新世代人才，使大學成為應對全球永續挑戰的重要力量。」