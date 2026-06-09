中興新村圓環路面改善工程 6/10~11日交管

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公路局執行中興新村圓環優化改善工程，6月10日及11日將進行交管。(資料照，記者張協昇攝)

〔記者張協昇／南投報導〕公路局中區養護工程分局南投工務段辦理台14乙線中興新村圓環優化改善工程，明(10日)、後(11日)兩天將分2階段進行路面重鋪施工，每日上8時至下午6時實施小車調撥及大車改道交通管制措施，籲用路人改道行駛，惟遇雨將順延。

公路局中區養護工程分局指出，此工程第1階段(6月10日)管制往虎山路及光華路方向，第2階段(6月11日)管制中正路及省府路方向，交通管制期間，請用路人遵照現場施工標誌及交管人員指揮行駛，施工期間為避免車輛壅塞，用路人可提前改道避開施工路段，並請遵守交通指揮人員引導行駛以維護行車安全。

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中區養護工程分局指出，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣台中分台路況廣播，或查詢公路局網頁訊息公告(https://www.thb.gov.tw/)及智慧化省道即時資訊服務網(https://www.168.thb.gov.tw)。

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