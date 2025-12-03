中興新村地方創生育成村 獲創新生態系新星國際大獎

（中央社記者潘姿羽台北3日電）國家發展委員會今天表示，推動成立的「中興新村地方創生育成村」，在國際競爭中脫穎而出，榮獲國際商會及全球開放創新基金會主辦的2025年「創新生態系新星」大獎。

國發會說明，此活動由國際商會（ICC）及全球開放創新基金會（Mind the Bridge）主辦，並獲得經濟合作組織（OECD）與歐盟委員會支持，目的是表揚全球推動創新與創業發展的組織。今年是第3屆，獲獎者來自全球各國，包含美國、歐洲、非洲與新加坡、韓國等國家育成中心與加速器。

廣告 廣告

國發會今天發布新聞稿指出，國發會副主委彭立沛12月2日赴法國巴黎國際商會總部領獎。彭立沛於頒獎典禮後接受國際商會專訪表示，這次國際大獎是台灣地方創生邁向全球舞台的重要里程碑。

主辦單位表示，中興新村育成村成功將政府與產業資源結合，帶動地方經濟發展並營造創業氛圍，其創新模式不僅在台灣具指標性，更顯示中興新村育成村是全球創業生態圈的「明日之星」。

國發會說，此殊榮是國際對台灣地方創生政策的認可，也標誌過去逐漸沒落的中興新村已經成功轉型，成為具備國際競爭力的新創聚落。

國發會自2018年接手活化中興新村，將昔日的「花園城市」轉變為新創團隊的孵化基地。2021年配合地方創生政策，國發會投入經費將閒置廳舍活化為育成空間，其中，由單房間宿舍整修而成的松園4館「共享中心」，也獲得2025年美國MUSE設計獎建築再生類銀牌。

截至目前，中興新村育成村累計培育超過208組地方創生團隊，領域涵蓋農業加工、文化創意、數位科技與綠色創新等多元範疇，為中台灣注入創新動能。

國發會並指出，現正推動「綻放計畫－創業大聯盟競賽」，提供新創團隊創業支持金及引介國發基金天使投資，加速台灣的獨角獸成為與國際接軌的種子。未來將持續透過資源協助與政策支持，攜手地方政府與全球夥伴，共同優化台灣的創業生態系。（編輯：楊蘭軒）1141203