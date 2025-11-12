中興暖警守護離家女子 積極聯繫家屬助平安返家

中興暖警守護離家女子並助平安返家。(圖：警方提供)

南投中興警分局光明派出所警員蔡仁皓、簡羽函，日前執行二十時至二十二時勤查勤務時，接獲報案指稱南投市中興路與中研路口有一名女子倒臥在人行道上，疑似需要協助。員警獲報後立即趕赴現場處理，確認其身體無恙並順利聯繫家屬帶回照護，展現警方為民服務的積極精神。

警方表示，到場後，發現一名約四十三歲的吳姓女子仰躺在人行道上休息，身上未見外傷跡象，但女子神情恍惚，言語不清，無法清楚回答問題。員警擔心其健康及人身安全，先協助將其攙扶起身，並安撫情緒後帶回派出所休息。

經進一步查證，確認其身分為戶籍設於埔里鎮的吳姓女子。由於其精神狀況不穩，警方遂主動聯繫埔里分局愛蘭派出所協助，並透過戶籍資料查詢到其家屬聯絡方式。稍後，警方順利聯繫到吳女的侄女，得知吳女因與家人發生口角，一時情緒激動離家出走，家屬遍尋不著，焦急萬分。當侄女趕抵光明派出所後，見到平安無恙的吳女，終於鬆了一口氣，並向警方表達萬分感謝，感嘆若非警方主動積極處理，恐怕後果不堪設想。

分局長梁?堂表示，警方在執勤過程中秉持「同理、關懷、即時協助」的服務原則，對於精神狀況不穩或情緒失控的民眾，會以柔性態度應對，確保其人身安全。分局呼籲，家中若有情緒困擾、心理壓力較大的親友，應多加關懷、主動傾聽，避免因衝動離家而造成安全疑慮。民眾若發現有人疑似精神不穩或需協助者，應立即撥打110報案，由警方到場協助處理，共同守護社區安全與溫暖。