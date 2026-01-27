▲中興警分局年關加強取締酒駕，依法送辦守護交通安全。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】為防制年關尾牙聚餐後衍生酒後駕車及危險駕車行為，確保民眾行車安全，中興警分局持續加強夜間交通安全執法作為，於1月23日18時至22時間執行取締酒後駕車專案勤務，展現警方守護用路人安全的決心。

警方於當日晚間20時17分，在南投市虎山路攔查一輛自小客車時，發現41歲劉姓駕駛神情異常，身上散發酒味，並有明顯酒容，隨即依法實施酒精呼氣測試，酒測值達0.29mg/L，已超過法定標準，涉嫌公共危險罪。警方當場告知其相關權利並予以逮捕，後續將相關資料依法移送南投地方檢察署偵辦。

中興警分局分局長梁献堂表示，酒後駕車是造成重大交通事故的重要原因之一，嚴重威脅駕駛人及其他用路人的生命安全。警方將於寒假期間持續針對夜間時段及易肇事路段加強取締酒駕與危險駕車行為，並呼籲民眾切勿心存僥倖，飲酒後務必選擇代駕、計程車或大眾運輸工具，共同營造安全、安心的交通環境。