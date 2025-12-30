中興警結合創意市集 讓防詐觀念走進日常生活

中興警走入轆轆市集反詐騙宣導。(圖：警方提供)

▲中興警走入轆轆市集反詐騙宣導。(圖：警方提供)

為提升民眾防詐騙意識，南投縣中興警分局於第四週週末，前往在中興新村舉辦的「轆轆市集」，結合熱鬧悠閒的市集氛圍，辦理反詐騙宣導活動，吸引眾多逛市集的民眾駐足參與。

轆轆市集以多元手作商品與特色美食聞名，是在地居民與遊客週末休閒的熱門去處。中興分局把握人潮聚集時機，舉拜反詐騙宣導活動，透過淺顯易懂的案例說明、互動式問答及宣導品發送，向民眾說明常見詐騙手法，如假投資、網路購物詐騙、假檢警來電等，提醒民眾提高警覺。

活動現場，警方也特別提醒近期有詐騙集團利用政府普發萬元現金政策，作為詐騙手法，請民眾記得「一聽二掛三查證」的防詐原則，呼籲民眾接獲可疑電話或網址時，務必保持冷靜，並可撥打165反詐騙專線查證，共同守護自身財產安全。許多民眾表示，能在輕鬆逛市集的同時學到實用的防詐知識，覺得相當受用。

中興分局分局長梁獻堂表示，警政署為有效打擊詐騙犯罪特別設置打詐儀表板網站，節錄各項詐騙手法及數據，供民眾隨時反詐資訊，未來將持續深入社區、校園及各類大型活動場合，將反詐騙宣導融入民眾生活場域，讓防詐觀念成為全民日常，共同打造安全、安心的生活環境。