中興電第3季獲利創新高 前3季每股賺5.99元

（中央社記者鍾榮峰台北12日電）重電大廠中興電工今天下午公布前3季財報，其中第3季歸屬母公司業主獲利新台幣11.38億元，大幅季增20.9%，創歷史單季新高，每股基本純益2.31元；累計前3季獲利29.58億元，每股純益5.99元。

中興電第3季合併毛利率25.87%，是5季以來高點，第3季營業利益率19.11%，是6季以來高點，也是歷年單季第3高。

展望今年和2026年營運，中興電先前指出，今年除了重電事業，各事業單位業績同步成長，預估今年業績成長幅度可到兩位數百分比，預估明年業績也可成長兩位數，包括台灣、中國大陸、海外市場成長可期，存貨持續消化，到明年獲利持續看佳。（編輯：楊蘭軒）1141112