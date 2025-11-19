中興高中「抬青蕉」畢業路跑賽 諧音哏「台清交」考生好樂

〔記者陳鳳麗／南投報導〕學測前拜文昌帝君，吃包子、粽子之外，國立中興高中為400多名高三學生舉辦「抬青蕉」盃路跑賽，將諧音哏發揮到極致，選手出發前抬青蕉呼口號「台清交」，男女組前10名有獎金，所有選手都有大串香蕉抬回家。

國立中興高中的「抬青蕉」(諧音台清交)盃畢業路跑賽，19日下午舉行，400多名高三學生在擺滿青色香蕉的活動中心集合，高三學生由導師帶隊上台，學生們都要呼口號、抬起手中的大串青色香蕉，希望學測考試順利，都能考上「台清交」。校長陳漢銘強調，這不只以諧音哏為高三學生祈福打氣，這場路跑賽也是高三學生邁入社會的成年禮。

廣告 廣告

400多名的高三學生，「抬青蕉」之後即在校門口起跑，從校門口沿著環山路跑到勝負大樓再折返，全程約3公里，男女組各取前10名，由家長會提供獎金，而所有選手都有運動飲料，以及一大串由家長會長陳俊宏提供的香蕉。

校方表示，家長會長陳俊宏種香蕉，他提供很多香蕉要給學生吃，因為有青皮香蕉，給了學校「抬青蕉」諧音「台清交」的靈感，促成了這場「抬青蕉」盃畢業路跑賽，高三學生們在歡笑中呼口號、抬青蕉，直呼「新鮮有趣」。

【看原文連結】

更多自由時報報導

阿嬤行動不便只能在店外看...... NET店員「1舉動」暖爆數百萬人！

守住荷包！ 健保費明年確定不調漲

台中超巨蛋造型曝光！顛覆圓蛋設計 盧秀燕：明年秋天簽約

LTN經濟通》在南海背刺中國 只有這國辦得到

