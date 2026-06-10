中船擅侵水域假執法真擴張 台日齊轟1／中海警進入日本與那國島專屬經濟區 首次主張管轄權
中國近年來持續擴大在海上的軍事活動，這也讓日本2026年版防衛白皮書的草案內容，直接把中國定義為，對日本以及國際社會，最大的戰略性挑戰。因為像是中國的海警船，最近就直接進入與那國島南方的日本專屬經濟區，還首次主張，擁有這個區域的管轄權。
日本與菲律賓日前啟動在台灣東部海域的專屬經濟區劃界談判，引發中國當局強烈不滿。6月初更傳出中國海警船進入與那國島南方海域的日本專屬經濟區，並首次宣稱對該區域擁有管轄權，讓區域緊張情勢再度升高。
日本官房長官木原稔表示：「我們已確認一艘中國海警船正在與那國島以南的日本專屬經濟區內航行，但出於安全考慮，我們將不提供任何進一步的細節。」對此，日本官房長官木原稔強調，日本將持續堅守維護領土、領海、領空及主權的立場。根據船舶追蹤網站資料顯示，該艘中國海警船於5月30日自中國浙江港口出發，6月1日進入日本東部外海，並於6月3日進入日本專屬經濟區，4日更接近與那國島南方約80公里海域，且至8日仍持續在周邊活動。
面對中國在海上動作頻頻，日本最新公布的2026年版防衛白皮書草案，已將中國定位為「前所未有的戰略挑戰」。中國外交部發言人林劍則回應：「中國在台灣以東海域，擁有專屬經濟區和大陸棚。」中國方面強硬反擊，指控日菲啟動的劃界談判違反國際法，並批評相關行動挑釁主權立場。
同時，南海局勢也持續升溫。近期在黃岩島附近海域，有空中偵察發現一座約6公尺乘6公尺的漂浮平台，上方疑似設有天線設備並有人員活動。菲律賓外交部已就此向中方提出交涉，強調必須維護國家主權與海洋權益。
外界擔憂，中國在南海的動作，可能重演過去在美濟礁填海造陸、建設軍事設施的模式，使區域安全局勢再度升溫。
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