中芯傳報價漲10% 台積電將關部分8吋產能

▲中芯國際傳出已經將部份產能報價上調1成。（圖／中芯國際官網）

[NOWnews今日新聞] 根據陸媒《上海證券報》23日引述多方消息指出，中芯國際（SMIC）已對部分產能報價上調，幅度約一成。台積電將關閉8吋產能部分生產線，引發漲價預期為原因之一。

業界認為，在目前產能、交期偏緊的環境下，這波調價落地速度可能比以往更快。

報導指出，手機終端需求回升、AI相關拉貨延續，使原物料與供應成本承受上行壓力，被視為中芯調價的推力之一；另一方面，台積電已確認將整合8吋產能，並規劃在2027年底關閉部分產線，也讓市場對8吋供給收斂、代工報價上調的預期升溫。

需求熱度也反映在稼動率。中芯國際與華虹近來產能利用率持續走高，已接近滿載甚至「超載」。中芯國際聯合首席執行官趙海軍日前表示，公司第4季產線仍將維持滿載，毛利率約18%至20%，與前一季大致相當，並預估今年營收可望突破90億美元。

華虹第3季整體產能利用率達109.5%，較上季再增加1.2個百分點。公司並指出，旗下三座8吋廠稼動率維持高檔；首座12吋廠名目產能為9.5萬片，但實際投片量持續高於10萬片。另一座仍在爬坡的新廠，階段性產能約4萬多片，目前投片已逾3.5萬片。

