中華三菱 XFORCE預售 79.9萬元起
【記者卓羽榛臺北報導】全新小型 SUV Mitsubishi XFORCE 即將登場，結合都會風格與冒險靈魂，為新世代駕駛開啟全新的自由體驗。中華三菱宣布，11/3起展開預接單，並同步開放線上預約試乘。活動期間 ( 11/3–12/29 ) 完成 5,000 元預付金，即可享「五倍放大禮遇」──25,000 元原廠配件金，再享交車好禮。
頂規科技全面入列 打造「體感釋放空間學」體驗
XFORCE 承襲 Mitsubishi 最新 Dynamic Shield 設計語彙，外型兼具力量線條與都會質感。駕駛艙採雙螢幕科技座艙設計，10.25 吋數位儀錶與 12.3 吋觸控式多媒體影音主機橫向延展，支援無線CarPlay與 Android Auto，搭配 YAMAHA八支揚聲器，提供如劇院般的環繞音響。當清晨的第一杯咖啡香與音樂共鳴，駕馭成為一首屬於駕駛者的日常開場曲——XFORCE 讓每次出發都成為沉浸式體驗。
在靈活車格中，XFORCE 更提供超越級距的寬敞空間。車長 4,390mm、車寬 1,810mm、車高 1,660mm、軸距 2,650mm，提供寬敞的車室與舒適後座膝部空間，可充份滿足家庭與多元生活的需求。後排座椅採 4/2/4 分離設計，並具備8段可調椅背與多變收納機能，搭配全車超過20處貼心置物空間，從城市通勤到週末遠行，都能自由切換使用情境，讓每趟旅程成為生活的延伸。
全方位安全守護 搭載Level 2 ADAS 駕駛輔助系統
XFORCE配有同級距功能最全面的Level 2 ADAS駕駛輔助系統，整合ACC (主動車距控制巡航)、FCM (主動式智慧煞車輔助)與LKA (車道維持輔助)，並結合ELK (緊急車道保持)、TSR (智慧限速辨識)等多項主動安全科技，全面提升行車守護。同時具備 AYC 主動式彎道動態控制系統與四種駕駛模式（一般／濕地／砂石／泥地），再加上222mm 離地高、21° 進入角與30.5° 離去角設定，無論行駛城市街道或山林小徑，都能自信掌控、自在探索。此外，XFORCE 以「如家一般的舒適氛圍」打造乘坐空間，配備雙區恆溫空調與 Nanoe™ X 空氣清淨科技，從都市到自然，都能維持最純淨、舒適的呼吸節奏。
XFORCE開啟全新駕馭篇章 中華三菱推出台灣限定車色
為展現都會風格與越野靈魂的完美平衡，全新跨界休旅 XFORCE推出台灣限定車色——冰魄藍、夜暮灰、曜影黑、雪霧白。預售活動期間限定享「預付金五倍放大禮遇」，再享交車好禮，誠摯邀請您預約體驗XFORCE，詳情請洽全台順益及匯豐展示中心或上中華三菱官網。
