中華中華電信獲勞動部職安署「企業永續報告書揭露職業健康與安全績效主動評比」肯定
(記者謝政儒綜合報導)中華電信積極響應職安署GRI403職場永續健康與安全SDGs揭露實務建議指南，落實ESG績效指標，推動職場健康與安全管理，並引領供應鏈共同提升健康勞動力。公司於114年10月28日獲選勞動部職安署114年「企業永續報告書揭露職業健康與安全績效主動評比」績優企業，在資本額100億元以上組別中，與台積電等15家企業一同獲選為績優企業（全台共150家、僅有15家得獎）。是國內首次，也是唯一榮獲此殊榮的電信業者，彰顯中華電信在健康安全的高階承諾、打造友善工作職場、落實員工照顧及職業安全衛生持續提升等方面的努力深受肯定。
中華電信接軌聯合國永續發展目標、GRI 403職業健康與安全準則，和ISO 45001標準，制定職業安全衛生政策，由最高治理階層（董事長）簽署並頒布施行。致力於建立優質安全衛生文化，打造友善健康職場，推動永續健康勞動力，並降低職場安全衛生風險。公司持續投入資源，以保障工作者健康安全的工作環境，並提升整體價值鏈業界健康安全影響力。全區各機構皆設置｢專責一級職業安全衛生管理單位」，並配置128位專業職業安全衛生人員及43名專職護理師，提供員工完整的職業安全衛生保護及健康照護，規模為國內電信業第一。同時，中華電信也是國內首家建置「職業安全衛生管理系統」之電信業者，全區各機構皆已通過ISO45001第三方驗證，另屬第一類事業單位之營運處，均通過TOSHMS 驗證，藉由「制度化」與「系統化」與PDCA管理循環機制，落實員工安全衛生管理，建構安全、友善且健康的工作環境。
「健康勞動力」是企業韌性的根本，中華電信承諾為員工提供安全及健康的工作環境，並推行多元健康管理措施，包括健康檢查、專題講座、員工協助方案(EAP)、流感疫苗施打及各類健康促進活動，以協助員工維護身心健康，鼓勵自主運動習慣，提升免疫力和降低心血管疾病風險。公司積極培養職場運動氛圍，支持全民運動，並持續保持運動部｢運動企業認證」資格。中華電信亦持續推動創新福利政策，協助員工平衡工作、生活與家庭，強化職場支持與歸屬感。主要福利措施包含：首創｢育兒減少工時」，育有6歲以下幼兒之員工每日減少1小時工時，並保障薪資及績效不受影響，讓員工有更多陪伴育兒時光；在六都設立10處「職場互助教保服務中心」，提供教育及照顧服務，讓員工能兼顧家庭與工作；設置優質哺集乳室48處，提供安心友善哺集乳空間，體貼哺乳媽媽需求；除此之外，提供生育補助每胎8萬元，產假延長至91日曆天（遠高於法定56日），展現公司積極回應員工需求，全面營造友善家庭職場，共創支持家庭育兒的友善台灣。
中華電信秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，自2008年開始推動「供應鏈永續管理行動」，率先在電信業界開「永續供應鏈管理」作為，帶領供應鏈一同履行社會責任，透過符合國際供應鏈ESG管理規範作為，引領資通訊產業邁向永續發展。提出電信業首創之「供應商永續夥伴認證」制度，致力於推動負責任的供應鏈管理，每年委託第三方查驗機構以客觀、公正的立場進行供應商現場稽核，量化評比供應商永續執行績效。2024年成立「中華電信供應商淨零永續學園」，提供永續／ESG專業知識，透過數位學習方式對供應商資訊宣導與知識教育，幫助供應商導入永續／ESG，達成共同成長與價值共創目標，引領資通訊產業邁向永續發展。
