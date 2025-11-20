中華亞健康協會攜手臺北市藥師公會領軍600位藥師從社區藥局起跑

社團法人中華亞健康協會全人健康照護高峰論壇宣布，2025年為社區健康永續啟動元年。（圖：社團法人中華亞健康協會提供）

社區藥局未來將持續地整合永續、科技化的健康管理與作為全國安全韌性基礎的健康站，今年首創嶄新典範，臺北市藥師公會首度與社團法人中華亞健康協會全人健康照護高峰論壇攜手，推進「全人健康促進計畫」，結合「健康促進×公益永續」雙軸，號召600位藥師投入此計畫，從藥事照護擴展至公共衛生與健康促進，建立「社區健康站」，由藥師提供生活處方箋，讓社區藥局成為「健康守門人」，透過健康講座、免費量測與APP互動活動，帶動全民從日常生活開始守護健康。此行動也象徵民間力量與政府政策接軌，為台灣健康永續注入全新動能。

臺北市藥師公會理事長尹岱智表示，今年與亞協全人健康照護的合作，首波邀請600位藥師齊心參與點燃公益之火，共同懷抱落實健康永續的核心價值。「600位藥師來自公會中參與藥事服務計畫的藥師，例如家庭藥師計畫、廢棄藥物檢收計畫以及提升用藥品質藥事照護計畫；或是社區藥局委員會的委員及督導藥師及公益促進委員會委員。」

事實上，藥師除了原有的藥事照顧與用藥安全的執業與教育以外，可以提供更多的公共衛生、預防保健、健康促進的照護，尹岱智理事長率領公會，積極地與臺北市衛生局和相關團體合作，例如癌症篩檢、戒菸防毒、失智症教育等。尹岱智理事長進一步補充，依據世界衛生組織定義，社會中65歲以上人口占比達21％，則邁入「超高齡化社會」，至今年7月底，台灣65歲以上人口占比約19.64%，這意味著，台灣距「超高齡化社會」，僅有咫尺之隔。公會率先同業參與點燃公益永續之火，讓社區藥局、藥師會員及其親友重視健康、參與健康、減重、減碳ESG等相關活動。

全人健康照護高峰論壇副執行長葉倩如呼籲，公益與健康永續是全民的運動，更是永續社會的新藍圖，陸續有更多的企業一起加入「全人健康促進計畫」，此項計畫預計在明年將有百家上市櫃公司投入。「全人健康促進計畫」正式起跑，亞協全人健康照護吳天誠執行長與臺北市藥師公會尹岱智理事長執下首棒，在健康永續的賽道上，以活力之姿起跑。

12月5日的全人健康照護高峰論壇，臺北市藥師公會亦率先同業，分享藥局新典範的發展脈絡，作為全人健康的新興範式，可望有更多的同業投入健康永續公益的賽道，對於健康永續與公益預期有越來越多的新動能。