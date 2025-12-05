中華人權協公布2025 十大人權新聞 柯文哲案拿第一、電鍋案是遺珠

中華人權協會理事長高思博。資料照



記者周志豪／台北報導

中華人權協會今公布「2025 十大人權新聞」，共選出12則今年曾發生的國內外重大人權議題，由「柯文哲案」拿下第一名，凸顯當前台灣司法人權與政治人權常出現的雙標問題。協會理事長高思博則提到，「電鍋案」是今年遺珠。

選出的12則新聞依據名次前5名為柯文哲案、加重虐童刑責（剴剴案）、陸配人權相關案件（亞亞在台灣事件/陸配遭解除公職/花蓮村長解職）、長照殺人（八旬母殺兒案）、AI時代下的個人隱私資料保護。

其餘依序為災害重建條例與特別預算（丹娜絲颱風/馬太鞍堰塞湖/鳳凰颱風）、美國移民衝突、賴清德17條（公務員需簽具結未領有中國大陸身分證、定居證、居住證）、大法官人事二次否決、長榮空服員病逝、加薩宣言簽署、行政院通過刑法修正草案（馬國女大生案/桃園男子情殺）。

高思博表示，每年公布的十大人權新聞是把過去一年發生的事件廣泛蒐集，再由具法律專業背景的理監事票選、排序，案子有些告一段落，但有些還在進行中，很多事情必須捲起袖子幹活改善，都盼促進社會對人權發展重視。

高思博也提到，台灣三不五時就會有重大人權相關事件，今年度評選結束後才發生的電鍋案，是此次重要人權新聞遺珠，該案顯示社會一般倫理、道德判斷與法律判斷完全相反，是一個司法機關重要契機，一定要改革。

國民黨立委翁曉玲引述前南非總統曼德拉過去名言表示，「剝奪人民的人權，就是挑戰他們的人性」，認為藉由人權新聞回顧，檢視政府剝奪了那些人權，讓各界重視，像柯文哲案就凸顯台灣司法人權與政治人權常出現雙標問題。

翁曉玲批評，國人總希望司法公平、公正、不能雙標，但此次獲選的柯文哲案與陸配案，甚至昨天內政部說要封小紅書，這都涉及剝奪人民言論、表意自由，呼籲政府應重新重視多元言論自由，不能限制人民參政權。

