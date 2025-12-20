中華企經會表揚2025國家傑出經理人 23位產業界巨擘出列獲殊榮

【民眾新聞網方健龍綜合報導】中華民國企業經理協進會今（20）日舉行2025年「國家卓越成就獎」、「國家傑出執行長獎」、「國家非營利組織總經理獎」、「國家傑出總經理獎」、「國家傑出台商總經理獎」及「國家傑出經理獎」頒獎典禮。應邀擔任頒獎貴賓的工研院董事長吳政忠，肯定各類國家傑出專業人才的卓越貢獻，與會嘉賓共約300人。

中華企經會理事長羅達賢表示，今年二位榮獲「國家卓越成就獎」是南僑投控總裁李勘文，李總裁是南僑全球佈局的開路先鋒，成功開創泰南僑事業開拓海外市場80多個國家，另一位得主禾榮科技董事長許金榮，是台灣半導體造山者成員之一，深耕科技產業四十餘年，對台灣產業發展貢獻卓著；榮獲「國家傑出執行長獎」的長興材料董事長高國倫，帶領企業由傳統化工產業成功轉型為全方位發展的材料公司，邁入全新里程碑；中國砂輪執行長謝榮哲，推動砂輪、再生晶圓與鑽石碟精度邁入奈米等級，屢獲台灣百大品牌、台灣精品及國家品質獎肯定。

榮獲「國家非營利組織總經理獎」的台北榮總院長陳威明，帶領台北榮總打造台灣頂級國際醫療品牌，連續二年入選Newsweek全球醫院250強榜單；獲選「國家傑出總經理獎」兩位得獎人，分別是台達電子電源及系統事業群副總裁暨總經理陳盈源，帶領團隊三年來已申請通過209項技術和產品專利，去年為台達集團貢獻的年營收約30%；威健實業董事長胡秋江則帶領公司從傳統代理商轉型為技術整合與解決方案提供者，已成長為亞太地區具代表性的電子零組件通路集團；獲選「國家傑出台商總經理獎」的泰金寶科技總經理鄒孔訓，帶領企業成為泰國及東南亞最大的電子製造服務企業。

選委會主委盧明光指出，2025年「國家傑出經理獎」得獎人包括：中小企業總經理類—醫揚科技總經理莊富鈞、義成公司總經理林柏樺、泰北國際雙語學校暨上海台商子女學校董事長楊奕蘭；研發經理類—台積資深處長蔡明興、聯發科技智慧軟體開發本部總經理曾寶慶、工研院生醫所副所長呂瑞梅；企劃經理類—工研院業務發展處處長傅如彬、鉅怡智慧董事長暨共同創辦人鐘孟良；行銷經理類—統一企業物流部經理李森峰；生產經理類—台積FAB18A廠長蘇慶煌；財務經理類—統一企業金融業務部部經理張佳沛；人資經理類—慧與(HPE)科技全球人力資源副總經理劉筠棋、光寶科技人資長劉邦亨；資訊經理類—台達電子集團總資訊長暨資安長曾立峰，法務經理類—中美矽晶法務室處長盧致行等15人，在各自的專業領域都有傑出的表現而獲獎。

工研院董事長吳政忠向所有得獎者致上誠摯的敬意與祝賀，吳政忠表示，今年獲獎人來自多元產業，皆深耕多年，各自在自己的領域中創造深遠影響。工研院與產業界向來密不可分，並以科技研發帶動產業升級、提升國家競爭力，也非常期待與中華企經會及所有傑出經理得獎者展開更多合作，共同面對科技變革、全球競爭與永續發展的挑戰。相信在大家一起攜手努力下，一定能為台灣產業注入更強大的動能。

近年面對多變的政經環境、新興科技的挑戰，及資通訊等產業的創新突破，都牽動著台灣未來的產業發展。中華企經會自2022年起創辦「企經學苑」邀請傑出企業領導人、工研院高階主管、中華企經會歷屆得獎菁英授課，並以培育未來光明達人的「明達」品牌推出創新特色課程。至今完成一期至五期175位學員來自不同企業領域的高階主管培訓，其中有十多位學員為負責企業營業額超過百億元的主管。明（2026）年4月將辦理明達六期「高階主管研習課程」，以為產業培養多元跨領域的優秀人才，期待大家的參與。

《圖說》中華企經會20日表揚2025年「國家卓越成就獎」、「國家傑出執行長獎」、「國家非營利組織總經理獎」、「國家傑出總經理獎」、「國家傑出台商總經理獎」及「國家傑出經理獎」共23位得獎人。（圖／中華企經會提供）

《圖說》中華企經會理事長羅達賢為頒獎典禮致歡迎詞。（圖／中華企經會提供）