中華企經會表揚23國家傑出經理人

中華企經會表揚國家傑出經理人於二十日舉辦頒獎典禮。

中華民國企業經理協進會於二十日舉行二O二五年「國家卓越成就獎」、「國家傑出執行長獎」、「國家非營利組織總經理獎」、「國家傑出總經理獎」、「國家傑出台商總經理獎」及「國家傑出經理獎」頒獎典禮，由羅達賢理事長主持，工業技術研究院吳政忠董事長擔任頒獎貴賓，肯定各類國家傑出專業人才，共二十三位得獎人的卓越貢獻，與會嘉賓共約三百人。

羅達賢理事長二十日表示，今年二位榮獲「國家卓越成就獎」的是南僑投控的李勘文總裁，李總裁是南僑全球佈局的開路先鋒，成功開創泰南僑事業開拓海外市場八十多個國家，以及禾榮科技的許金榮董事長，他是台灣半導體造山者成員之一，深耕科技產業四十餘年，對台灣產業發展貢獻卓著。

工研院吳政忠董事長致詞時向所有得獎者致上最誠摯的敬意與祝賀，並表示今年的獲獎人來自多元產業，皆深耕多年，各自在自己的領域中創造深遠影響。工研院與產業界向來密不可分，並以科技研發帶動產業升級、提升國家競爭力，也非常期待與中華企經會以及所有傑出經理得獎者展開更多合作，共同面對科技變革、全球競爭與永續發展的挑戰。相信在大家一起攜手努力下，一定能為台灣產業注入更強大的動能。