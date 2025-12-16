中華信評估AI投資趨緩 台灣明年經濟成長2.4%

（中央社記者呂晏慈台北16日電）中華信評今天表示，今年人工智慧（AI）帶動出口支撐台灣經濟成長，若明年AI基礎設施的投資成長趨緩，加上全球貿易不確定性，將難以維持今年的高成長率，估台灣今、明年經濟成長率分別為6.7%、2.4%。

標普全球評級子公司中華信評今天舉行「2026年台灣信用展望」記者會，分析台灣科技業、非科技業與金融業的信用展望。

中華信評企業評等部首席分析師許智清指出，在美國關稅、中國疲弱的國內消費力、貿易不確定性之下，明年亞太區經濟成長率將有所減緩；由於美元走弱、亞太區貨幣走強，加上美國可能調降政策利率，亞太區央行可能會持續降息以支撐經濟成長。

對於台灣經濟表現，許智清指出，預測台灣今、明年的經濟成長率分別為6.7%、2.4%，主要反映AI基礎設施投資減緩趨勢。儘管AI領軍的出口成長為台灣經濟成長提供支撐，仍須留意經濟集中性風險，此外，若AI熱潮有所降溫，相對比較溫和的民間消費與投資無法抵銷出口成長放緩影響，將難以維持今年的高經濟成長率。

許智清說明，標普預測明年台灣經濟成長率將減緩，通膨也會持續下降，政策利率會隨著美國聯準會（Fed）降息而略為下降，台幣因為美元降息的關係，會維持小幅升值趨勢。

他提醒，台幣升值可能會影響企業的獲利能力，主要是壽險公司及出口商受到的影響將更為顯著。

整體而言，許智清表示，科技業與非科技業前景持續分歧，在科技業方面，儘管消費性電子、汽車工業應用市況相當疲弱，不過台灣在AI供應鏈占有優勢，明年科技業營收仍將持續成長，相反地，在傳產部分，因中國加強「反內捲」行動，會造成亞太地區化學、鋼鐵等大宗物資獲利復甦受阻礙。

許智清提到，雖然全球貿易環境存在不確定性，但AI帶動的需求對科技業來說仍是具支撐力的主軸，預計AI相關的半導體製造、伺服器供應鏈成長率將大幅高於全球經濟成長率，尤其是高階半導體製程、記憶體、AI相關零組件將是主要動能。

中華信評也點出台灣企業面臨的6大風險，包括全球貿易可能面臨關稅波動影響市場情緒、中國出口持續放緩的情況拖累其成長並蔓延至亞太區、地緣政治緊張局勢令總體經濟情勢更加複雜、資產重估較大的價格差異恐加劇市場波動、極端天氣與能源轉型帶來營運挑戰、技術進步及網路攻擊將干擾業務營運等風險。（編輯：張均懋）1141216