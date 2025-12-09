「中華光復計畫」前進花蓮光復 第二波維修行動
（記者卓羽榛臺北報導）中華汽車投入1,000萬元至花蓮光復鄉展開「中華光復計畫」，以企業資源啟動災後重建機制，透過「交通賦能」與「在地協力」兩大主軸，提供光復居民「購車優惠補助」、「光復鄉公益社福團體車輛申請」及「候鳥車輛維修巡迴服務」及「公益返廠健檢」等服務，以實質交通援助行動，協助光復鄉恢復日常運輸能量。中華汽車繼第一波光復扎根產學行動後，12月6日再展開第二波維修行動，帶領經銷商匯豐汽車專業技師前進光復，舉辦「候鳥車輛維修巡迴服務」以免費保養服務銜接災區交通斷鏈缺口，細心守護光復鄉每一台車輛的行駛安全。
馬太鞍溪堰塞湖溢流 光復鄉車輛毀損返廠台數逾百台
中華汽車同步啟動購車及維修補助 減輕光復鄉居民災後壓力
根據中華三菱服務廠統計，自馬太鞍溪堰塞湖溢流，光復鄉車輛毀損返廠台數達102台，截至11月底，透過中華汽車提供之天災救援方案，協助63位車主換購新車，購車優惠補助共投入296萬元，扣除泡水車報廢台數，「以修代買｣之維修台數為54台，因光復鄉為農業大鄉，商用車維修佔比達72%，藉由「公益返廠健檢」提供之8折維修補助，每台商用車回廠平均補助2.6萬元，協助減輕光復鄉居民災後壓力。
寫下「候鳥健檢｣ 單日保養紀錄 產學合作共同為82台光復車輛檢修保養
為擴大維修量能，提供更多居民車輛檢修服務，中華汽車重返光復鄉舉辦「候鳥車輛維修巡迴服務」，以行動維修站縮短當地車主往返服務廠的1.5小時車程，單日檢修保養台數達82台，創下「候鳥健檢｣展開以來最高紀錄。中華汽車服務部吳岳峯部長表示，光復鄉車輛檢修需求旺盛，此次「候鳥健檢｣共出動21名技師，結合產學合作，東南科技大學、啟英高中及光復商工汽車科同學也參與其中，共同服務當地前往健檢的排隊車潮，透過大家通力合作，寫下「候鳥健檢｣單日最高保養紀錄。
「中華光復計畫」四大行動穩定光復鄉運輸機制
打造「安心關懷行動車」提供花蓮當地之公益團體申請使用
修復家園、你我同行，中華汽車主動提出「中華光復計畫」透過「產學行動｣、「維修行動｣、「贈車行動｣、「支持行動｣四大行動共同穩定光復鄉運輸機制，中華汽車也將打造「安心關懷行動車」作為花蓮當地之公益團體申請使用，以長期陪伴協助花蓮光復災後重建，捐贈車輛申請請至官網查詢。
