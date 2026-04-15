中華光點重症病童畫展 進駐新北天生國小傳遞愛與勇氣

揭畫儀式（天生國小提供）

開幕大合照（天生國小提供）

學生與作品和明信片合影（天生國小提供）

學生愛的鼓勵與回饋（天生國小提供）

新北市天生國小迎來一場深刻的心靈饗宴，特別在校園內舉辦「中華光點兒童生命教育畫作巡迴特展暨生命教育講座」，展出23位重症病童的精彩畫作。這群與病魔搏鬥的小畫家，用畫筆勾勒出對生命的熱愛與渴望，感動了無數師生。

天生國小輔導主任涂琇惠表示，本次活動規劃豐富，除了進行為三天的畫展，校方更針對低中高年級安排了三場「生命教育與特教宣導」講座，孩子們聽完之後心裡真的柔軟很多，透過故事分享，讓學生了解畫作背後艱辛卻堅韌的生命歷程，這不只是一場畫展，更是一次深刻的生命教育，願這場心靈饗宴能讓孩子更懂得珍惜所有，做好自己的本分事，並學習去理解、關懷別人，讓校園成為一個友善共好的環境。

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主任涂琇惠表示，這次展覽最大的亮點就是全校都受惠，除了去看展覽，也提供非常多回饋給病童們的畫作，目前收下來的回饋單非常多，希望這是一個雙向的受惠，藉由孩子體會到不一樣的生命的時候，也為病童加油打氣，讓孩子發現自己擁有的如此豐富，進而在人生道路上做出正確的選擇與努力。

與活動的四年級曾同學驚訝地說，原本以為生重病的小孩畫的畫不會很漂亮，沒想到他們畫得比自己還要好，真的很佩服，自己手腳健全，更應該要珍惜現有的生活，好好努力。天生國小表示，透過這次巡迴特展，期許能帶領孩子體悟「珍惜」與「感恩」，在孩子心中種下關懷他人的種子，共同營造溫暖的共好社會。