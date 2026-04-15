白沙屯媽祖進香現場實況 目前位置 、路線一次看
中華光點重症病童畫展 進駐新北天生國小傳遞愛與勇氣
新北市天生國小迎來一場深刻的心靈饗宴，特別在校園內舉辦「中華光點兒童生命教育畫作巡迴特展暨生命教育講座」，展出23位重症病童的精彩畫作。這群與病魔搏鬥的小畫家，用畫筆勾勒出對生命的熱愛與渴望，感動了無數師生。
天生國小輔導主任涂琇惠表示，本次活動規劃豐富，除了進行為三天的畫展，校方更針對低中高年級安排了三場「生命教育與特教宣導」講座，孩子們聽完之後心裡真的柔軟很多，透過故事分享，讓學生了解畫作背後艱辛卻堅韌的生命歷程，這不只是一場畫展，更是一次深刻的生命教育，願這場心靈饗宴能讓孩子更懂得珍惜所有，做好自己的本分事，並學習去理解、關懷別人，讓校園成為一個友善共好的環境。
主任涂琇惠表示，這次展覽最大的亮點就是全校都受惠，除了去看展覽，也提供非常多回饋給病童們的畫作，目前收下來的回饋單非常多，希望這是一個雙向的受惠，藉由孩子體會到不一樣的生命的時候，也為病童加油打氣，讓孩子發現自己擁有的如此豐富，進而在人生道路上做出正確的選擇與努力。
與活動的四年級曾同學驚訝地說，原本以為生重病的小孩畫的畫不會很漂亮，沒想到他們畫得比自己還要好，真的很佩服，自己手腳健全，更應該要珍惜現有的生活，好好努力。天生國小表示，透過這次巡迴特展，期許能帶領孩子體悟「珍惜」與「感恩」，在孩子心中種下關懷他人的種子，共同營造溫暖的共好社會。
其他人也在看
莫名痠痛、疲勞找不出原因？醫警告：這3種食物讓慢性發炎更嚴重
身體出現痠痛、容易疲勞，卻又檢查不出明確原因，很多人第一時間會以為只是太累，但家醫科醫師魏士航提醒，這種狀況很可能與「慢性發炎」有關，要少吃3種食物，避免發炎更嚴重。
清晨驚魂！高雄大樓7樓竄火舌 22車50人急搶救
清晨驚傳火警！高市前金區河南二路一棟住宅大樓7樓今（4/15）6時15分驚傳火警，火舌自窗竄出、濃煙瀰漫，數十名住戶緊急疏散。消防局出動22車、50人搶救，約半小時撲滅火勢，所幸未釀傷亡，初步研判疑為冷氣室外機故障引燃屋內雜物，確切原因仍待進一步調查釐清。
賈永婕「一刀切」想變大學生！慘遭他吐槽：超醜歐巴桑…
娛樂中心／周希雯報導台北101董事長賈永婕結婚24年，育有3名孩子，一家五口感情融洽，他也不時以幽默風格分享家庭日常。他表示，近日嘗試了「一刀切」的髮型，本來期望回家後會被稱讚「根本大學生」，結果老公只是給了「沒有情緒價值的誇獎」，兒子更是毒舌狠批「超醜、歐巴桑」，令賈永婕心碎不已，直喊「說好的大學生呢？？？」
嘴上嫌棄心裡卻愛得要命！ 這3大星座男的嘮叨其實是另類告白
有些星座男愛人的方式很特別，嘴上嫌東嫌西，心裡卻在乎得要命。這3大「口是心非」的代表星座，對另一半的嫌棄其實隱含著愛意。
夜市賣「中國澱粉腸」遭炎上！業者喊改名回歸 網讚：夠負責
饒河夜市一家攤販「誠實雞」日前分享，開設全台首個澱粉腸攤位，號稱是「台灣第一間澱粉腸」，不過遭網友砲轟中國澱粉腸其實成分不明，引發網路撻伐聲浪，店家也因此道歉、暫停營業。不過，「誠實雞」14日宣布，將更改店名重新出發，並表示已投保產品責任險、完成肉類檢驗報告，也有主動向衛生局說明最新情況，將於16日開幕。
賈永婕換新髮型！兒子一看秒吐槽「超醜歐巴桑」：你的頭髮是一個板子
賈永婕透露，自己原本計畫將頭髮留長，並在進行造型前明確向髮型師表達此一想法。不過髮型師提醒，「你上一次說這句話之後，頭髮就變很短。」對此，她當時仍自信回應這次不會重演，未料最終仍在過程中「一刀剪下」，讓她無奈表示「又是一個意外」，形容人生常常不如預期。完...
舒華、柯震東爆秘戀⋯兩年前同框照被挖出 「I Love You」互動太曖昧
台灣男星柯震東與韓國人氣女團i-dle成員舒華的緋聞，從2024年至今延燒長達一年半，近日再度傳出兩人關係更進一步，不僅穩定交往中，甚至已經步入「見家長」階段。這段看似八竿子打不著的跨國戀情，起因於一次星光熠熠的慶生聚會，至今仍是網友熱議焦點。
轟年輕人不婚不生「沒小孩拜過不好」 江柏樂遭炎上親揭真相
命理師江柏樂資歷長達30年，是政商名流及藝人指定的風水師，沒想到才開通Threads帳號的他，第一篇PO文就針對「不婚不生」的年輕人開砲，立刻遭到網友炎上，對此，他做出回應。
才爆財務危機！網紅「疲老闆」零食電商結束營業
才爆財務危機！網紅「疲老闆」零食電商結束營業
不吃油炸！婦天天喝「這健康飲品」看報告嚇傻 營養師揭密：肝臟的毒藥
台灣氣候適合種植多樣水果，因此素有「水果王國」之稱。雖然水果富含營養，不少人會將其打成果汁飲用，認為同樣能攝取營養，但其實這樣的觀念並不完全正確。營養師邱世昕分享，一名58歲婦人為了養生，每天飲用一大杯現榨柳丁汁，未料健檢時卻被診斷出重度脂肪肝，讓她相當震驚。她提醒，即使是健康的水果，也應適量攝取，每日上限約為兩個拳頭大小，且建議以整顆食用為佳。若打成果汁，會使果糖快速進入體內，增加肝臟負擔，進而提高罹患脂肪肝的風險。
母跪地抱8歲腦麻兒求賜福 媽祖停轎5分鐘「小手貼鑾轎」信眾動容
「粉紅超跑」白沙屯媽祖徒步進香12日深夜起駕前往北港天后宮，沿途吸引大批信眾祈求媽祖賜福。昨（14日）進入彰化市，一名母親抱著腦麻兒在中山路上等待媽祖鑾轎，媽祖不僅在兩人面前停留5分多鐘，甚至讓孩子的小手貼在轎上，雖然現場轎班汗如雨下，媽祖暖心擁抱病童的舉動，讓信眾直呼感動。
復康巴士「疑未注意限高」硬闖地下道 車頂瞬間炸裂「變敞篷車」
有位網友14日晚間在Threads上傳一段影片，可以看到該輛復康巴士在進入地下道前，車頂就先碰到限高2公尺的警示桿，但復康巴士仍繼續直行，直接撞上限高樑，導致車頂「炸開」、碎片四散。據悉，該車是善心人士花費200多萬元捐贈，車齡不到3年。貼文曝光後，許多鄉民紛紛在底下...
天生自帶「智慧財」的4生肖！生肖蛇賺錢總能快人一步，「這位」才華財運雙豐收、賺錢毫不費勁
有些人努力一輩子，卻始終在原地打轉；但也有一種人，看似不費力，卻總能在關鍵時刻做出正確選擇，讓人生一路順勢而上。這樣的人，往往不是單靠運氣，而是擁有與生俱來的判斷力與格局，也就是所謂的「大智慧」。他們
6歲女童腳踝痛找不到原因！醫問「一句話」媽媽愣住 竟與屁股胎記有關
一名6歲女童因雙側腳踝疼痛就醫，未有外傷或運動史，醫師在問診過程中發現異常線索，進一步懷疑與神經發育相關問題有關。醫師提醒，部分看似單純的症狀，可能與潛在神經系統異常相關，需透過完整評估才能及早診斷與處理。 腳踝痛竟藏警訊 醫一句話讓媽媽愣住 復健醫師陳子甯 - John的碎碎念說，這名6歲女童因雙側腳踝疼痛前來就診，既沒有外傷、扭傷，也沒有任何運動傷害，但整體症狀讓他直覺「不太單純」。在問診過程中，先詢問：「尿布什麼時候戒的？」沒想到家長回覆，孩子至今仍未完全戒掉。這個答案讓他立即提高警覺，進一步追問：「屁股中間有沒有胎記？」媽媽當場愣住，因為從未想過，這些看似無關的問題，竟可能與腳踝疼痛有關。 白天正常、晚上卻包尿布 背後原因不單純 進一步了解後發現，女孩其實相當聰明，白天早已戒掉尿布，也能主動如廁，但到了晚上卻無法控制排尿，無論怎麼訓練都無效。家長曾嘗試半夜叫醒上廁所等方式，但效果有限。陳子甯指出，這類「白天正常、夜間失控」的情況，若超過年齡，可能不只是習慣問題。 關鍵線索曝光 屁股胎記藏答案 經檢查後發現，女孩臀部中央有一塊胎記，並伴隨「骶骨小凹（sacral dimple）」
通勤族哀號！北捷文湖線列車驚傳異常 故障原因曝光
台北捷運文湖線今（15）日一早傳出異常，導致不少通勤族卡在月台上，引起眾人哀號。對此，北捷回應，該輛木柵站往萬芳社區站列車發出車門異常警訊，行控中心依照SOP派員上車處理，列車初步判斷為車門偵測迴路異常，已送回機廠檢修。
昔傳開價1億也不去！田馥甄證實接獲《浪姐》邀約 鬆口婉拒原因
中國實境節目《乘風破浪2026》（浪姐7）熱播中，身為金曲歌后的田馥甄（Hebe），一直是外界敲碗參戰的人選。近8年未登上中國節目的她，昨（14）日出席啤酒代言活動，坦言確實接獲不少節目邀約，也鬆口真實想法。
4月運勢炸開！3星座事業衝頂 橫財狂飆擋不住
4月運勢炸開！3星座事業衝頂 橫財狂飆擋不住
四肢不胖卻「肚子大」？醫揭4大元凶 狂做運動反而更糟
「我明明吃很少，為什麼還是胖？」這句話，你是不是也說過？尤其肚子越來越明顯，四肢卻沒什麼變，讓人更焦慮。 瘦不下來不是你懶 「壓力」是關鍵原因 陳啟志中醫師 你的健康外掛指出，這其實是典型「壓力胖」，不是你不努力，而是身體在高壓狀態下，選擇把脂肪集中儲存，變成怎麼減都瘦不掉的惡性循環。 1、壓力荷爾蒙過高（皮質醇）長期壓力→皮質醇高→慢性發炎→干擾胰島素運作→吃不多，細胞也無法有效利用血糖→導致身體認為「能量不足」。身體想要救你，會做一件很現實的事：把脂肪「集中存到腹部」。所以你會看到典型的：四肢不胖，但肚子很明顯（大肚腩、脂肪肝），而且你會特別想吃：甜的、油的、療癒系食物，這就是為什麼這類體質的人常抱怨：「我呼吸都會胖」或「少吃也瘦不下來」。2、「木剋脾土」——情緒直接影響消化中醫講：肝屬木、脾屬土。當肝氣長期不順，會直接壓到你的消化系統，你會開始出現：吃一點就脹、胃氣多、排便不順，身體覺得「黏、重、腫」，原本該排出的廢物，變成「痰濕」堆積在體內。3、自律神經失衡 → 進入節能模式長期壓力會讓你一直卡在「戰鬥狀態」（交感神經）。結果是：消化變差、睡眠變淺、基礎代謝下降，讓人處於「吃得
日月潭遊突心梗 醫消聯手60分神速保命
[NOWNEWS今日新聞]台北一名劉姓男子本月初與家人赴日月潭旅遊，不料剛抵達目的地便突發胸悶、冒冷汗。南投縣消防局獲報後，啟動「到院前12導程心電圖」遠端傳輸，與亞洲大學附屬醫院醫師連線，判定為急性...
張凌赫慶功哭了！ 拍《逐玉》400多天「全是真情實感」：感謝觀眾給機會
由張凌赫、田曦薇主演的熱門劇《逐玉》日前舉辦慶功宴，男主角張凌赫在台上哽咽談論影視產業的現況，真摯的態度感動全 […]