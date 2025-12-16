〈中華副刊〉中華日報，八十風華

■蔡富澧

80名家賀中華日報80+

中華大地孕文章，日日見報名山藏，五湖四海知興替，八十風華猶昂揚。

文學愛好者如我，從輕狂年少時起，中華日報便是喜愛閱讀的報紙之一，國內外時事報導、地方見聞、副刊文學，除了讓我知天下事外，更每每陶醉於文學篇幅中的小說、散文、新詩、小品、評論等作品世界中，能夠躋身臺灣大報行列，實至名歸。

隨著時代的演進，閱讀習慣改變，許多報紙都已黯然落幕，中華日報依然維持至今，為台灣紙媒堅持一份難得的風骨，令人欽佩。值此八十年慶，除了祝福，更冀望中華日報持續運作，盡顯時代風華。