〈中華副刊〉五棧樓仔綻風華

文‧攝影／潘憲榮

宏偉老建築，屹立在車水馬龍的市中心，散發古樸優雅風情，磁吸川流不息的造訪人潮。

旅遊台南，專程偕內人造訪林百貨，這棟建築落成於一九三二年，俗稱「五棧樓仔」，大樓內設置有當年最先進的電梯（俗稱：流籠），由於其連結在地發展的珍貴記憶，已列為台南市定古蹟；百貨公司成為鋪陳文化風采的優質場域。

走進府城的美麗地標，迎來友善與懷舊氛圍，與現代百貨公司不同的是，這裡沒有高檔服飾，也沒有時尚精品；有的是懷舊場景、文創器物和清新幽雅的擺設。

廣告 廣告

隨著時代的演展，林百貨現經營策略以文創結合府城特色為主軸，設計各樓層主題，打造台南的形象品牌。

友善迎賓，讓人留下美好的印象。走進一樓「台南好客廳」，擺設有古典的電唱機，傳統大喇叭彷彿綻露笑靨，放送滿滿熱情，有趣的是唱機旁還放著黑膠唱片，勾勒不少美好的回憶，唱機旁放置有舊型電視和沙發，復古風的擺設宛如早期一般人家的客廳，讓人倍感親切。四周櫥櫃擺放有很多具有府城風味的伴手禮，如椪餅、蝦餅、蜜餞……等，每項包裝都非常具有在地特色。

生活器物融入文創思維別具創意，林百貨二樓為「台南好設計」，此樓層結合生活美學，設計出融入台南特色的文創好物，素材相當多元，有皮類、紡織、木材……在設計家的巧思下，獨具風格，隨緣觀賞宛如在參觀工藝展。

美的事物帶來賞心悅目的風采。三樓「台南好時尚」展售有典雅服飾、鞋子、飾品……等；與一般百貨最大的不同是，這裡的品牌融入府城風情；尤其有些純手工的製品，更展現精湛的手藝和獨一無二的風采，絕不遜於任何豪奢品牌。

文化是豐美的心靈饗宴。四樓「台南好文化」，這處以展演為主題的空間，擺設十分清幽典雅，隨緣走入時光書屋，這裡放置有各種優質書籍，歷史、文化、旅遊、益智……等，在幽靜環境中共享閱讀時光，讓書香潤澤心田。

美食能增添旅遊的美好印象。五樓是「台南好美味」，進駐各類在地小吃、點心、零嘴……等，頗受遊客歡迎。

逐層遊逛，各樓層的樓梯為洗石地面搭配傳統氣窗，呈現質樸之美。頂樓陽台鋪排有十餘顆放大版的椪餅，維妙維肖的裝置藝術，散發鄉土風情，圓圓胖胖的椪餅，是台南頗獲青睞的古早味，在此鋪排成拍照、打卡的熱點。

體驗懷舊設備充滿逸趣，我和內人從五樓搭乘當年被稱為流籠的電梯下樓，狹窄空間、平穩速度、指針式樓層顯示，洋溢懷舊風情；相較於現在，傳統設施較為樸實無華，但卻流露出一分難以言喻的信任與務實感。

歲月流轉，每一個相接續的步履都有其意義。林百貨典藏當年的懷舊時光，如今注入文創與生活美學，打造獨特的台南意象品牌，遊賞其間，讓人內心蕩漾著邂逅老朋友的欣喜。