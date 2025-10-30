〈中華副刊〉台大&華副講堂 曹馭博「痛苦，孤獨，人性時刻： 重新從二十世紀出發的詩歌研讀」
■洪聖翔
編按
2025年，擁有堅實學術根基與國際視野的國立臺灣大學中國文學系，與歷史悠久、讀者群廣泛的《中華日報》副刊攜手連線，合作推動社區藝文風氣，以兼具人文深度與社會關懷的文化平臺，激盪出跨領域的思辨與對話。活動精由《中華日報》副刊專文記錄，讓無法親臨現場的讀者感受現場氛圍，共享藝文連線的成果。
時間：2025年5月26日
地點：臺靜農人文會館
講題：痛苦，孤獨，人性時刻：重新從二十世紀出發的詩歌研讀
講者：曹馭博
主辦單位：台大中文系、中華日報副刊
「文的間距與渡越：臺灣——捷克近世文學與思想交流平台」與臺大中文系在2025年上半年定期於溫州街的臺靜農人文會館舉辦青年詩人系列講座，以裨益臺灣和捷克交流雙方的詩學文化養分。本次講座於五月六日舉辦，為系列講座第三場，此前已邀請詩人學者廖啟余和捷克查理士大學漢學系博士生宋詩孟（Šimon Suk）主講，由臺灣八年級的代表性詩人暨小說家曹馭博主講，題為：「痛苦，孤獨，人性時刻：重新從二十世紀出發的詩歌研讀」，當日有不少青年學者和詩人與會，包含廖啟余（詩人，聖路易華盛頓大學博士候選人）、徐振宇（劍橋大學博士生）、林宇軒（詩人，臺大臺文所博士生）、柏森（詩人，楊牧詩獎得主）、煮雪的人（詩人）等。
曹馭博生於一九九四年，新竹人，其就讀於東華華文所期間廣泛閱讀諾獎詩人，經受歐風美雨沾溉，詩藝為之丕變，啟余不無調侃地稱之為「二代詩魔」。若問一八年前後哪些大師影響曹馭博最深，我認為尤以特朗斯特羅默（Tomas Tranströmer）、帕斯（Octavio Paz）和希尼（Seamus Heaney）三家為重，可以從其第一本詩集《我害怕屋瓦》見得。在領教了世界級大師群的藝業之後，馭博逐步開發幾種才能：一，大學時尚未覺醒的意象能力。《夜的大赦》之寫就，意味著馭博寫的每一首詩幾乎都能以一懾人的意象為詩意骨幹，比如他寫「一條金皮環蛇纏繞的宇宙」、「熾天使正為他剪除自己無限的羽翼」或「汗水讓他像一座雨中的修道院」。這類意象在他人的詩集中像火種一樣珍貴，在馭博這裡隨手揮霍；二，「翻譯腔」的口氣，與一枚枚徽章般破繭的意象相輔相成，構成一種專以意象群為進攻核心的冷敘述。馭博深諳措辭（diction）之道、設色之功，善於在有限的短語中把握代表性的場景名物，有效率地「造境」。普遍來說，他的詩是較少敘述性以及即景成分的，就算有，大多時候是以旁支的小名詞襯托核心意象，仍以對該核心意象的隱喻性解讀（詳見宇文所安（Stephen Owen）〈透明：解讀中國抒情詩〉）以及意象本身精悍的視覺想像力為旨趣；三，他的詩歌主旨常來自西方歷史上一些重大的人類苦難經驗，比如集中營的猶太人、思想警察與政治犯的獵逃，戰爭、禁閉與死亡，自然頗應和洛夫或瘂弦「蒐集不幸」的策略（詳見瘂弦〈現代詩短札〉）。本次講座，他對諸位詩人的分析正適切地體現上述策略的來歷。
本次講座，曹馭博向聽眾們講述他的詩歌閱讀／翻譯經驗，使聽眾得以略窺他對西方詩人感覺結構之攝取。當天沒有提綱挈領的架構，是對一首首圍繞主題的譯詩精讀，選作如下：〈黑暗〉（Paul Celan作，孟明譯）、〈花〉（Paul Celan作，曹馭博譯）、〈牡蠣〉（Seamus Heaney作，曹馭博譯）、〈失去的愛〉（Louise Glück作，曹馭博譯）、〈風箏〉（高銀作，薛舟譯）、〈列寧格勒〉（Osip Mandelstam作，北島譯）、〈自一九九Ｏ年七月〉（Tomas Tranströmer作，曹馭博譯）、〈熔爐裡的醉漢〉（W.S. Merwin作，曹馭博譯）、〈勞動〉（Petr Borkovec作，曹馭博譯）。
馭博先從策蘭講起。眾所周知，策蘭允為上世紀最重要的西方詩人，其作品幾乎全由他的母語——德語寫成。反諷地是，和他一樣的母語使用者殺害了他的母親，他作為猶太人的雙親正是被納粹迫害至死。他卻宿命般地要用德語來作「詩的見證」。馭博提到，二戰結束之後，許多歐陸的年輕人對策蘭欠缺一份理解的同情，他們揶揄策蘭沒辦法往前看，但就內心層次來說，二戰對策蘭來說已不可能結束了。在〈花〉這首詩中，馭博展現了對策蘭精湛的分析，全詩照錄如下：
石頭。
空中的石頭，我曾伴隨。
你的眼睛，盲如石頭。
我們曾是
手，
我們將黑暗汲空，我們找到
這詞，向夏天攀緣：
花。
花——一個盲者的詞。
你的眼和我的眼：
它們竭慮
供水。
生長。
心壁環繞心壁
剝蝕。
還有一個詞，像這樣，錘子
在荒野上擺盪。
「石頭」，馭博說，意味著墓石。「空中的石頭」則是「空中的墳墓」，這個意象〈死亡賦格〉中也被提到，可見讀策蘭詩需要注意他的隱喻解讀的一貫性。「你的眼睛，盲如石頭」可能是說耶穌像，這或者喻指神對苦難無能為力的旁觀。第二段「手」應被視為植物隱喻，故手能像蔓生植物一樣「攀緣」。馭博提醒，這個「手」的意象是順著「石頭」下來的，因為植物依附在石頭上生長。這讓策蘭看似跳躍性的語句之間卻有跡可循。我們也可以多注意馭博中文翻譯的詞彙揀選——在第二段、第三段分別以「汲」和「竭」這些動詞暗示與水的關聯，而這「竭慮供水」之眼，自然是「欲哭無淚」。馭博要大家特別注意他翻譯的「心壁」一詞（德文原文為「herzwand」，由兩個詞組合而成：「herz」心臟和「wand」牆壁）），至於「剝蝕」在英譯本中則翻出了植物凋零的意味，遂可解釋為一個人的心和語言，如落英般裂解萎棄。至於最後一段的「還有一個詞，像這樣，錘子／在荒野上擺盪。」是什麼呢？馭博認為那個「詞」是指「時間」。這又是某種很反抒情的結尾，亙古悠悠的時間並不在意這些苦難，自顧自地驅馳年歲之馬。接著我們看馭博對另一首詩，俄國阿克梅派詩人曼德爾施塔姆〈列寧格勒〉的解釋，這是一首意象十分強勁的雙行體詩（couplet）：
我回到我的城市，熟悉如眼淚，
如靜脈，如童年的腮腺炎。
你回到這裡，快點兒吞下
列寧格勒河邊路燈的魚肝油。
你認出十二月短暫的白晝：
蛋黃攪入那不祥的瀝青。
彼得堡，我還不願意死：
你有我的電話號碼。
彼得堡，我還有那些地址
我可以召回死者的聲音。
我住在後樓梯，被拽響的門鈴
敲打我的太陽穴。
整夜等待可愛的客人，
門鏈像鐐銬哐當作響。
首先最引人注目的是「魚肝油」，承第一段寫的「腮腺炎」——「魚肝油」不但在感官上指出在夜霧中擴張的路燈光暈，馭博說：「更像是一個母親催促孩子吞下魚肝油，很緊張地希望你可以認出故鄉」並且，「請留意這裡的『快』，記住這裡的急迫感，這對末段的敲門聲有幫助。」第三段「蛋黃攪入那不祥的瀝青」是指城市落日的靜景，一種現代感的冷峻孤絕——更來自政治暴力，「電話號碼」和「地址」暗示著詩人隨時要懼怕被告密與出賣。馭博指出，最後一段「可愛的客人」是當地人對警察的戲稱，「因為當警察要抓捕犯人之前會說：安好，請你跟我走一趟。其實『可愛』在原文中更傾向尊貴，這也解釋了警察的身分。」
本場講座內容豐富，這裡僅能以馭博對兩首詩的解讀為例，但已約略可知他欣賞那些堅守淚柱（詳見 Jane Hirshfield 在《十扇窗》）的詩歌。或許這就是為什麼他身在當代臺灣，仍執著於開發各種痛苦，孤獨的「人性時刻」。他譯詩勤敏，一個字一個字地翻查各種語言的字典，常向師友求教，只為了不放過詞根中任何具暗示性意義的語素；又重知人論世，多涉獵歐洲史、傳記、訪談等任何有助於理解文本的外延材料，扣緊詩人的生命經驗去談論詩歌。這樣的閱讀方式近乎解碼破譯，不僅要求一個人對多種異國語文餖飣考掘的耐心，更要求對一個個偉大死者的好奇心。總之，馭博對其他人的闡釋學，也頗能用來反觀他自己的發生學。我們不得不這樣設想，或許馭博已經著手為臺灣過去或將來既有的、可能的苦難場景，備妥了一組組謙遜、低調的動詞？
其他人也在看
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 14 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 10 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 18 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 14 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
粿粿王子出國「越友界線」 葛斯齊再爆：西洋出軌團不只1對
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，資深狗仔葛斯齊今（30）日稍早於臉書上爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只一對。民視 ・ 14 小時前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 18 小時前
「替她求情」不忍了！范姜彥豐突發「黑底白字文」 吐21字再發聲
藝人粿粿曾擔任過啦啦隊的成員，在綜藝節目《全明星運動會》中擔任紅隊的經理因而展開知名度，2022年和模特兒范姜彥豐結婚，豈料今年開始爆出婚變，沒想到范姜控訴粿粿婚內出軌王子，王子也發聲道歉。今（30）日上午范姜彥豐PO出最新限時動態指出，「『家人』是無辜的，也請別開『家人』的玩笑了。」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前