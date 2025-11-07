〈中華副刊〉哀樂人生
文／歐宗智 畫／嚴玟鑠
默契
分手二十年，他們各自成立家庭，不沉溺於過去。兩人於同學會重逢，聊起過去種種，意外發現感覺未改，過往的歲月，為什麼都如此美好呢？愛情之美依然存在於他們心中。
原來，這些年，彼此始終未從對方的生命中撤離。步入中年，益發覺得，不太可能再結交到一輩子的朋友了，尤其是異性。如今，他們感受到對方的心意，將好好愛惜這一份得來不易的、全天下獨一無二的情誼，直到永遠，永遠。
不必刻意，二人之間就順其自然吧！只在同學會一年一聚也挺好。不是嗎？同學會之後，他們照常生活，也同時保有這一個默契。
疑惑
三十年前，他們結婚，兩個人住在一起。一直沒有子女，彼此似乎都不在意，也沒有誰提起領養的事，並不覺得生活中欠缺什麼。三十年後，他們還是住在一起。丈夫已經退休，但四處擔任志工，跟在職場時同樣忙碌，妻子卻覺得無趣。
那晚，夫妻參加一個定期餐會回到家，洗完澡，看了一下深夜電視，接著上床休息。妻子突然想起，彼此已經許久沒有裸裎以對，她記不起上一次歡愛是多久以前的事了。身邊的丈夫已經入睡，微微傳來有規律的鼻息。她紋風不動，閉上雙眼，卻完全沒有睡意。誠如米蘭‧昆德拉《不朽》中的阿涅絲，想跟結婚多年的丈夫說：「如果有來生，我不願意和你一起生活。」只是，她知道，當著丈夫老實而無辜的臉孔，她不可能說得出來。真正的願望一旦說出口，平穩生活中的一切可能瞬間全部崩毀。
日本婦女在丈夫退休之後，無預警地主動離去，這樣的家庭事件時有所聞。以前不太了解為什麼？如今，失眠的她似乎有些懂了。在他人眼中，她和丈夫是恩愛幸福的一對。可是她不免疑惑，這輩子她是不是真正享受過愛情的滋味？
夢想
她跟一般世俗女子一樣，結婚生子，家庭生活十分忙碌，她生活的重心就是家庭。當孩子長大了，她感到自己不再被需要；夫妻間床笫的激也已不再。
早上起床照鏡子，她對鏡中被時間鐫刻皺紋的臉，感到心驚與陌生。人生就是這麼一回事嗎？
她突然想離開熟悉的人、事、物，找一處清靜的地方，再也不回來，既不想見到他們，也不想和他們生活在一起，因為感覺太累了。可是，一個女人好端端的，怎能拋家棄子呢？如何說得清楚呢？這會只是個無法實現的夢想嗎？
其他人也在看
伊州今起發部分糧食券 白宮上訴添不確定
由於聯邦法官日前下令川普政府須於周五(7日)前全額撥付聯邦糧食補助計畫(SNAP)資金，因此伊利諾州近200萬名依賴SN...世界日報World Journal ・ 9 小時前
綠宜縣黨部 首波提名7人
為備戰明年選舉，民進黨宜蘭縣黨部7日公布頭城、羅東、五結、冬山、三星等5鄉鎮縣議員參選人名單，縣黨部表示，公布的7位參選人是不需要經過初選，或已完成協調式民調，7位選將都是堅強戰力。宜蘭縣議員選舉民進黨總計會提名15人，預計年底前出爐。中時新聞網 ・ 5 小時前
風評：觀光逆差惡化國旅如何救？只能靠業者自救
近來國旅問題再次成為社會焦點，從觀光逆差嚴重到旅館太貴、設施不佳等都成議論焦點，連「有錢人在台灣玩，沒錢人出國」的說法都流傳日廣。觀光署說明年要救國旅，但問題是：如何救、或甚至是救得了嗎？近1個多月堪稱連續假期高峰期，從9月底到10月底，短短1個月就有4次的3天連假，依照過去的「慣例」看，這種連假時常也是國旅的高峰期。但今年相當「反常」，國旅市場冷清，雲嘉南......風傳媒 ・ 22 小時前
財經選讀》美國經濟慘了！ 創紀錄政府停擺衝擊浮現 民眾慘淪棋子
果然只有川普才能超越川普！隨著美國參議院4日以54票對44票，仍未能跨過60票的同意票門檻，這已是第14次否決延長撥款法案。美國政府在5日邁入停擺第36天，打破了川普第一任政府關門35天的紀錄，成為該國歷史上持續時間最長的政府停擺！中時財經即時 ・ 3 小時前
以學霸之姿考上台大！醫科女神馮琪淯近況曝 傳要當住院醫師
被封為「台大醫科女神」的雄女學霸馮琪淯，2018年以榜首考上台大醫學系，近日傳出她申請台大醫院住院醫師，科別為耳鼻喉科（ENT），引發網友熱議。消息曝光後，不少人感嘆時光飛逝，昔日學霸女神也許將投入醫界。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不倫王子慘了！粿粿遭爆被經紀公司除名解約 經紀人「真實反應」曝
范姜彥豐與粿粿（江瑋琳）婚變風波延燒多日，男方拍片控訴妻子婚內出軌男星王子（邱勝翊），女方事後也上傳17分鐘影片回應，雙方隔空交火，掀起各界熱議。如今網路瘋傳粿粿已遭經紀公司好看娛樂除名解約，對此經紀公司沒有回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 23 小時前
王子遭爆美國行「精打細算」想當免費仔 靠人氣拚贊助「費用全免」最終槓龜
據《TVBS新聞網》獨家報導，有讀者爆料指出，范姜彥豐在爆料影片中提到妻子「去了美國2週，回來就變了人」，指得正是王子今年4月生日時，帶著身邊一票朋友出遊的美國之旅。當時，王子經紀公司還曾發布新聞稿，提到：「王子和粿粿、簡廷芮（Dewi）、孟霖、晏柔中，胡釋安、王...CTWANT ・ 1 天前
王子爆「美國出軌行」想當免費仔 仗人氣高下場超糗
范姜彥豐指控妻子粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌，王子承認與粿粿超越朋友的界線，並在4日晚間二度發聲，再次向范姜彥豐道歉，坦承有參與協商、提出「分期付款」的請求但遭拒。王子入行多年卻拿不出求償金額引起熱議，就有人爆料王子摳門事蹟不只一樁，經常要工作人員幫談「曝光換免費」，連美國行也是但下場超糗。對此，王子所屬經紀公司喜鵲娛樂也回應。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
網紅挖出范姜彥豐娶粿粿驚人嫁妝！網全都怒了 狠酸婚後才竄紅接到業配
范姜彥豐與粿粿婚變風波持續延燒，根據自由時報報導，網紅「玉米泉哥」再於社群平台投下震撼彈，爆料粿粿「0嫁妝」嫁入范姜家，婚後靠著夫妻檔CP曝光才開始賺錢，還指控她態度轉變、搬出公婆家後與王子（邱勝翊）傳出婚內不倫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿婚變出軌王子！陶晶瑩見1影片怒批：吃人夠夠
娛樂中心／張予柔報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月突被瘋傳婚變、卻遲遲未回應，直到近期男方拍片控訴，粿粿婚內出軌2人共同好友、男星王子（邱勝翊），雙方在網路上開撕。事件曝光後，王子承認「關係超出朋友界線」，而粿粿也在1日以17分鐘長片回應。4日晚間，王子又突然在社群二度發聲明公開認錯。對此，知名主持人陶晶瑩在網路節目中表達了看法。民視 ・ 15 小時前
王子對粿粿是真心還是玩玩？占卜師塔羅牌揭「最狠真相」網一面倒讚同
范姜彥豐、粿粿婚變、王子疑似婚內越界 的風暴持續延燒。范姜彥豐日前指控老婆粿粿（江瑋琳）婚內出軌，對象竟是好友藝人王子（邱勝翊），震撼演藝圈。更讓網友怒火狂燒的，是王子一邊與范姜「稱兄道弟」，另一邊卻疑似與粿粿保持越界互動，甚至還用「工作」作為理由掩護往來。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蔡依林機場耍美挺出「膨脹小籠包」！45歲狀態網嚇愣：誰能想到
娛樂中心／綜合報導台灣流行天后蔡依林近期才推出睽違已久新專輯《Pleasure》，宣傳行程滿檔、期間更有廠商邀約出席活動，日前飛往上海參加珠寶品牌公開活動，穿戴奢華靈蛇造型珠寶美暈全場，隨後搭機返回台灣的蔡依林，就被粉絲捕捉「全身包緊緊」搭機的超怕冷身影，天后私下氣場隱藏的狀態引發網路熱烈討論。民視 ・ 2 天前
全智賢對崔俊赫一見鍾情 第1印象：他太帥
[NOWnews今日新聞]一代韓流女神全智賢日前登上好友洪真慶的YouTube節目《學習王真天才洪真慶》，聊起了自16歲開始闖蕩演藝圈的故事，甚至罕見鬆口和富商老公崔俊赫的戀愛過程，表示兩人是相親認識...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
昔跟友起鬨「嘲笑范姜」被挖出 粿粿超狠反應曝光！
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐上月證實3年婚姻破裂，指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，2 人也認了「越線」、「踰矩」。風波持續延燒，網友們不僅挖出兩人過去出國時同遊嗨玩、社群貼文上曖昧對話，還翻出范姜與粿粿上節目的片段，其中范姜爆料粿粿曾跟朋友一起「看扁他」，引發熱議。民視 ・ 1 天前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 15 小時前
心疼黃明志15年女友 寇乃馨、黃小柔感歎：希望她趕快閃
馬來西亞歌手黃明志近期捲入台灣網紅謝侑芯的命案，5日主動投案，交往15年的女友Sarah因為陪伴在側，照片也跟著曝光。寇乃馨、黃國倫、黃小柔7日出席品牌快閃店活動時被問及此事，皆表示不曾與黃明志合作過，不了解來龍去脈，不過聽聞Sarah對黃明志的照顧，仍感到不捨。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 16 小時前
備孕多次終於成功！百萬網紅宣布懷二寶 見「2條線」激動淚崩
網紅瑀熙擁有甜美臉蛋及火辣身材，IG坐擁破百萬粉絲追蹤，去年3月和圈外男友結婚的她，同年9月生下兒子「小布」，相隔1年多，瑀熙5日公開自己得知驗孕棒顯示2條線的真實反應，泛淚表示「我終於成功了」，消息一出網友紛紛獻上祝福。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前