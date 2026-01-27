〈中華副刊〉回答阿德里安娜·克雷西

https://d1j71ui15yt4f9.cloudfront.net/wp-content/uploads/2026/01/27230847/0128%E9%9B%A2%E7%95%A2%E8%8F%AF.mp3

詩／離畢華 畫／盧兆琦

啟開墓門華美如和服的腐爛

雙人床上那個空著的枕頭

流星掃過的一生

星速如果太慢沒有辦法

劃破夜晚凝重地靜寂

那些失去降落在溫暖海洋的機會

碎片無法歸檔

你口中吹起的風宛如

一齣戲的序曲。幕已啟

你的聲音在家裡

五斗櫃最下層的密格裡