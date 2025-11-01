〈中華副刊〉多良村心影

文‧圖／林明理

三兩艘漁船隨著太平洋潮汐搖擺著，小小的船看似不漂不動，卻都向著一個目標航行。多良村瀧部落的傳說在我眼眸展開了，它像一首排灣族古調，有著它未曾失去的浪漫與尊嚴，深深鑲進海天的眼裡去……讓我有股莫名的感動，看不到它任何悲傷的痕跡。

春去秋來，傳說在太平洋住了一隻調皮的黑色百步蛇，因戲水受困在部落小湖泊的故事，隨著潮起潮落，隨著光陰延伸不曾終結，停歇在依山傍海的太麻里鄉多良村，伸向茫茫大海的低河岸。

我的目光在沿途排灣族壁畫的牆上移動，上上下下，仔細閱讀瀧部落的由來，不禁感慨這個排灣族部落，被鐵道迷認為是全臺灣最美的多良車站，是全臺灣小米產量最多的地方，也曾因八八風災受創嚴重。而如今，有些青年返鄉投入社區的木工工坊；車站旁也有部落的年輕人販售各種作物及飲食，遊客絡繹不絕，甚是欣慰。

我看到一座熱門打卡點的「天使翅膀」，背倚著海面，像是美的化身，讓我體認到：瀧部落已揮別傷痛，迎向光明。我看到一隻大冠鷲在山上盤旋，而在牠身後的部落，仍在沉思的光明之處。

我看見村裡的小米已逐漸發芽、期待豐收；看到家家戶戶的族民積極打造自己的家園，這種團結的聯繫除了把遊子的心緊繫之外，彷彿還具有一種彼此信賴的效果。

我看見街巷一片靜寂，天空卻有著無比的燦亮；看見部落裡孩童的笑容成了陽光中冒出的晶瑩花朵，也激勵其父母為了更好的未來而努力以赴，打拚工作。長期以來，族人傳承排灣族長者古老的智慧，敬畏大自然、與之和平共處，也曾舉辦音樂會，讓演唱的古調伴隨著大海潮聲……永遠迴繞在多良村，受到族人的尊崇。

日暮時分，雲層移過無邊的土地。太平洋寬廣海域裡依然呈現一片靜謐，只有風卻不停地吹……彷彿告訴我，昔日那些苦難籠罩著族人的憂鬱早已隕滅了。

而我在這永久恆念的莊嚴暮色中，看著可敬的大海，看著潮水來回流動。瀧部落的名字，也像一顆閃耀在太平洋夜裡的明珠。和所有旅人一樣，多良村的天空，是這麼藍，這麼遼闊，震撼我的心靈，也帶著我滿懷愛意與一個渴望。

我想說，飛翔吧，孩子，跟著老師學識字，跟著爺爺、奶奶說母語。有土地，就有根，這是不變的道理。堅強吧，孩子。誰心存感恩，光明就眷顧誰。飛翔吧，孩子。天空已由陰沉轉成初曉，望月的孩子時刻想念著家鄉的歌。

揮別時，我看見了，看見一列火車快速掠過，給沉默的天空拈朵微笑！我感到安逸而快活。