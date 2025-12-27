詩/張堃 畫/劉志飛

走過泰米爾區的街頭

煙霧與旗幟交錯

博達哈大佛塔的白影

靜默守望千年的悲苦

加德滿都真的累了

白色佛塔上轉世的眼睛

凝視世人的喧囂

僧衣的紅色

如未曾熄滅的火光

遠處的喜瑪拉雅山

以雪覆蓋時間的呼吸

神祕的風

翻動經幡的低語

鼓聲與拉克希舞蹈

在印陀羅節幽暗的廟宇戲台

與神祇交融演出

玄麗的民俗

把影子編進神祕的夜色

而今反政府的示威呼喊

在混亂的街角迴響

石頭與煙霧

替代了祈禱的儀式

尼泊爾啊，尼泊爾

在天與地的縫隙中

帶著輪迴的傷口

依舊守住一個覆雪的古老夢幻